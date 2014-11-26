Эксперты предлагают провести общественные телевизионные слушания кандидатов на должности министров

Киев. 26 ноября. УНИАН. Эксперты предлагают провести открытые общественные телевизионные слушания кандидатов на должности министров в новом правительстве.

Об этом сокоординатор Инициативы «Первое профессиональное правительство реформ» Андрей Длигач сообщил на пресс-конференции УНИАН.

«Инициатива «Первое профессиональное правительство реформ» предложила формирующейся коалиции проведение открытых общественных слушаний кандидатов на должности министров со стороны коалиции и кандидатов, которые предложены экспертной средой гражданского общества, ради того, чтобы в открытом телевизионном формате мы могли как экспертная среда проанализировать программы тех или других кандидатов на должности министров и выразить свою поддержку в реализации программ и поддержку конкретных министров на должностях», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, экспертные организации и выпускники западных университетов, которые учредили Инициативу «Первое профессиональное правительство реформ», сегодня представили своих кандидатов на должности министров в новом правительстве.