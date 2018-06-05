В воскресенье в Киеве состоится цветной пробег Kyiv Color Run (видео)

Стартует пробег в 10.00 на Троицкой площади.

Киев. 5 июня. УНИАН. В воскресенье, 10 июня, в Киеве состоится традиционный цветной пробег Kyiv Color Run.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Kyiv Color Run Константин Божко.

По его словам, «участники пробега преодолеют дистанцию в 3 или 6 километров, а в небо взлетят две тонны краски "Холи", которая является абсолютно безопасной и легко смывается. Основой маршрута станет одна улица - Большая Васильковская. Перед общим стартом - энергичная разминка и детские забеги на три дистанции: 800, 400 и 200 метров. В этом году для детей будет целых три дистанции. Дети от 2 до 15 лет могут участвовать вместе с родителями».

Стартует 5-й юбилейный пробег в 10.00 на Троицкой площади.

Как сказал менеджер по работе с партнерами Kyiv Color Run Игорь Крицак, после пробега состоится лотерейный розыгрыш ценных призов и награждение за лучшие костюмы, самую большую команду-участницу и др.

«Главным призом станет подарок от генерального партнера мероприятия - авиакомпании Turkish Airlines: авиабилет на любое направление из карты полетов авиакомпании», - сообщил Крицак.

В свою очередь менеджер по PR Kyiv Color Run Татьяна Василькевич отметила, что в этом году организаторы решили поддержать детский инклюзивный палаточный лагерь «Почувствуй» и его основателей - общественную организацию «Почувствуй», которая помогает детям с нарушениями слуха.

«В прошлом году мы поддержали благотворительный фонд, который занимается детьми с онкозаболеваниями. В этом году мы выбрали для себя поддержать инклюзивность и развитие инклюзивного образования в Украине. Наша общая цель - собрать 80 тыс. грн, которых не хватает для работы лагеря. На эту благотворительную цель будут направлены средства от регистрации на детские забеги, часть средств от регистрации корпоративных участников и часть средств от эксклюзивной сувенирной продукции», - сказала Василькевич.

«Прежде всего, хочется поблагодарить организаторов за такое яркое действо, которое вы делаете. Наша компания с самого начала своего создания пропагандирует активный и здоровый образ жизни, развивает это внутри своей компании, и нам было очень приятно стать одним из организаторов нынешнего забега, потому что здесь сошлась наше видение и организаторов - пропаганда здорового образа жизни», - добавил представитель ГП «Капарол Украина» Андрей Станкевич.

Для участия в пробеге уже зарегистрировались более 1600 участников. Стоимость регистрации для взрослых - 450 грн, для детей - 100 грн. В день пробега стоимость для взрослых составит 500 грн.

Официальным спортивным партнером Kyiv Color Run стала компания New Balance Украина, официальным красочным партнером - компания Caparol Украина, а водным партнером естественная «Моршинская».Также, партнерами пробега выступили: Смарт-Холдинг, Arzinger, Biosphere corporation, Молокия, Orner, Bodo, Whirl software, Brendari, Poparada.ua, друзья пробега - NogiBogi, Bike in City, Katkin & Tolique, Woman magazine и Wi-Fi Bar.