Форум по инфраструктурному строительству Дни FIDIC в Украине пройдет 14 - 15 июня в Киеве (фото, видео)

Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) основана в 1913 году, является одной из старейших международных ассоциаций в области инвестиционно-строительной деятельности.

Киев. 5 июня. УНИАН. Второй по счету крупнейший Форум Дни FIDIC в Украине, посвященный инфраструктурному строительству, состоится с 14 - 15 июня в Киеве на территории отеля Ramada Encore, который расположен по адресу Столичное шоссе, 103.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Ассоциации инженеров-консультантов Украины (АИКУ), уполномоченный представитель FIDIC в Украине Яна Щигурова.

«Бизнес дни FIDIC в Украине – это второе мероприятие такого значения. Это мероприятие знаменательно тем, что совпало с юбилеем Ассоциации инженеров-консультантов Украины, которая является членом FIDIC, а с 2016 года мы являемся представителями FIDIC в Украине. Мы ожидаем, что на этом событии будут присутствовать исполняющий директор FIDIC Энрико Винг, представители дирекции FIDIC по кураторству стран восточной Европы, приедет аккредитованный тренер FIDIC Адриано Спассало. На мероприятии будут проведены тренинги специалистами FIDIC, поэтому наши специалисты смогут получить сертификаты FIDIC», - сказал она, добавив, что FIDIC – это федерация, которая 100 лет назад ввела понятие инженер-консультант.

По словам Щигуровой, форум будет проводиться под патронатом комитета Верховной Рады по вопросам транспорта.

«Также, среди гостей ожидается руководства Счетной палаты, представители Министерства финансов, Службы автомобильных дорог, Администрации морских портов Украины (АМПУ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), представители комитета Евросоюза по инфраструктурным проектам. Также, едут коллеги из Грузии, Китая, Франции, Румынии. Партнером нашего мероприятия является компания «Автомагистраль-Юг», которые являются членом нашей ассоциации. Свое участие подтвердила мэрия Львова и представители Киевской госгорадминистрации», - отметила она.

Присутствовавший на пресс-конференции старший юрист компании "Саенко Харенко" Владимир Яремко сообщил, что заключение контрактов по стандартам FIDIC позволяет привлекать средства международных кредиторов и инвесторов.

«В Украине есть новое тендерное законодательство, есть Prozorro. Но выплывает вопрос: Что после Prozorro, когда мы говорим о больших объектах инфраструктуры. По каким контрактам их строить? Понятно, это международные кредиторы и инвесторы не дадут денег, если контракты будут утверждаться по неизвестным стандартам, а не по всемирной практике. Вот как раз FIDIC является рецептом выхода из ситуации. Зачем придумывать велосипед, если есть всемирная практика и стандарты. Есть уже составленные контракты, которые грамотно распределяют риски между участниками и позволят после тендеров качественно проводить менеджмент, контроль качества. Контракты FIDIC предусматривают все эти процедуры, а изюминкой их является то, что они предусматривают наличие инженера-консультанта», - сказал он.

По словам Яремко, инженер-консультант является независимым специалистом, который имеет свою команду и контролирует, чтобы выделенные средства на проект соответствовали результатам.

«Ведь можно грамотно провести тендер, но не получить дорогу или мост хорошего качества. Контракты FIDIC это предусматривают», - подчеркнул он.

Также, присутствовавший на пресс-конференции руководящий директор "Украинское содружество строительного права" Артем Киселев сообщил, что существует давление на инженеров-консультантов в связи с недостатками законодательства.

«Те инженеры, которые есть сейчас, не совсем независимы. В первую очередь, есть зависимость от заказчика. Так, люди заключают договоры с заказчиками. Их задача выявить недостатки в работе, которую делает подрядчик. Но на практике инженер приходит к заказчику и указывает на недостатки в работе или материалах, то чаще всего заказчик говорит: подписывай, а мы потом исправим. А когда человек начинает говорить, что я не могу подписать качество работ, то заказчик говорит, что он не заплатит инженеру. Эти моменты требуют законодательного регулирования», - сказал он.

Справка УНИАН. Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) основана в 1913 году, является одной из старейших международных ассоциаций в области инвестиционно-строительной деятельности, которая занимается разработкой типовых условий контрактов для регулирования отношений участников международной инвестиционно-строительной деятельности.

Ассоциация инженеров-консультантов Украины является единственным уполномоченным представителем FIDIC в Украине.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/80237