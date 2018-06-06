Фермеры Днепропетровской области призывают власти повысить эффективность борьбы с рейдерством в аграрной сфере (видео)

Фермеры обратились к президенту Украины, премьер министру, генеральному прокурору с просьбой расследовать дело по рейдерскому захвату предприятия «Дар».

Киев. 6 июня. УНИАН. Фермеры Днепровской области призывают власти повысить эффективность борьбы с рейдерством в аграрной сфере для защиты прав собственности фермеров.

Об этом заявил председатель ОО «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Днепропетровской области, депутат Днепропетровского областного совета Анатолий Гайворонский во время пресс-конференции в УНИАН.

«Сейчас много делается в нашей стране для борьбы с рейдерством. У нас создана комиссия при Минюсте, перед сбором урожая по областям создали комиссии для борьбы с рейдерством, куда входят Минюст и силовые структуры, их возглавляют представители власти», - отметил Гайворонский.

Он считает, что для борьбы с рейдерством необходимо принять ряд законов, которые есть в Верховной Раде, но их не выносят на рассмотрение.

«За последние годы ситуация с рейдерством ухудшается. Это явление все больше и больше набирает обороты, и ни один рейдер не понес ответственности», - отметил Гайворонский.

Одним из примеров рейдерства в аграрной сфере он назвал попытку захвата фермерского хозяйства «Дар», которое находится в Днепропетровской области, в сентябре 2016 года.

«В сентябре 2016 года была силовая попытка захвата фермерского хозяйства. Фермеры сделали все, чтобы отбить эту попытку. Было открыто уголовное дело, которое расследовалось и было передано для проведения досудебного следствия судье, который потерпевших переквалифицировал в свидетелей и вывел их из дела, рейдера он делает потерпевшим, а человека, который давал показание против рейдеров, закрывает в тюрьму», - рассказал Гайворонский.

«Я обращаюсь к президенту Украины, премьер-министру, генеральному прокурору, покажите, что в Украине работает закон и расследуйте это дело», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, антирейдерская комиссия Минюста в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тыс. земельных участков, общей площадью более 8,5 тыс. га.

Ранее Гайворонский сообщал, что в Украине за 2017 год более 700 агропредприятий подверглись незаконным действиям рейдеров. Он отмечал, что механизмами таких незаконных действий являются полная подделка документов, фальсификация решений наблюдательных советов, фальсификация договоров по аренде прав аренды земли и т.д.

9 августа 2017 года Кабмин принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров.

6 декабря 2017 года Кабинет министров Украины принял постановление, ужесточающее механизм работы государственных регистраторов для устранения возможности их содействия аграрному рейдерству. В частности, постановление предусматривает невозможность зарегистрировать несуществующий земельный участок благодаря обязательной сверке с данными Госгеокадастра.