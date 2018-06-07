Ежегодно растет количество иностранных студентов, которые хотят получать высшее образование в Украине (видео)

Привлекательность Украины для иностранных студентов создает новые вызовы перед государством.

Киев. 7 июня. УНИАН. Ежегодно растет количество студентов из зарубежных стран, желающих получать высшее образование в Украине.

Об этом в УНИАН заявили участники пресс-конференции «Образование иностранцев в Украине: особенности, преимущества и проблематика», организованной компанией "ЮКРЕЙНА ГОЛД СТАР" и журналом "Дипломат".

Заместитель директора Украинского государственного центра международного образования Елена Сулима отметила, что важное внимание уделяется популяризации системы украинского образования во всем мире. По ее словам, около 5 млн человек во всем мире едут получать образование за границу. Больше всего иностранных студентов обучается в Великобритании, Германии, Австралии и Франции, но несомненное лидерство занимают Соединенные Штаты Америки. В частности, каждый пятый из пяти миллионов получает высшее образование в США.

"Количество иностранных студентов в Украине тоже постоянно растет. По состоянию на 1 января 2018 года эта цифра составляла 66 тыс. 310 иностранных студентов. В прошлом году это было 64 тыс. То есть, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся, интерес к получению высшего образования в Украине постоянно растет", - сообщила Сулима.

Также она подчеркнула, что в течение двух прошлых лет количество украинских вузов, где обучаются иностранные студенты, выросло со 185 до 240 вузов. Примерно 30% иностранных студентов в Украине - это граждане постсоветских государств. Раньше много лет Азербайджан занимал первое место по количеству граждан, избравших Украину для получения высшего образования.

"Но в 2017 году лидерство по количеству граждан перешло к Индии", - сказала Елена Сулима.

В первую десятку по количеству иностранных студентов в Украине входят Индия (почти 11 тыс. студеные из этой страны), Азербайджан (7,5 тыс.), Марокко (5,8 тыс.), Туркменистан (4,5 тыс.), Нигерия (3,5 тыс.), а также Грузия, Иордания, Египет, Турция и Узбекистан.

"Самые популярные специальности среди иностранных студентов, если брать в процентном эквиваленте, то 45% едут получать высшее образование по медицинским специальностям", - отметила Елена Сулима и добавила, что речь идет о лечебном деле, стоматологии, медицине и фармации. Популярны также менеджмент, право, экономика и строительство.

В Украине иностранцы получают образование на трех языках - украинском, английском и русском. На каждый язык приходится треть студентов, получающих высшее образование в стране.

Самыми популярными по количеству иностранных студентов является Харьковский национальный медицинский университет (5,5 тыс. иностранных студентов) и Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (4,3 тыс.), а также Одесский национальный медицинский университет, Запорожский государственный медицинский университет и Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Больше всего иностранных студентов обучаются в Харькове - почти 20 тыс., в Киеве - 14 тыс. и Одессе - 7,5 тыс.

В свою очередь ректор Киевского медицинского университета Борис Ивнев отметил, что для иностранных студентов важно, как высшие учебные заведения Украины признаны в мире и в тех странах, из которых студенты учатся в Украине.

"Наш университет имеет признание медицинского совета Индии, и это тот государственный орган, который потом позволяет работать или не работать студенту, получив диплом в другой стране мира", - сказал Борис Ивнев.

В то же время, начальник отдела международных связей Национального авиационного университета (НАУ) Вячеслав Тимохин привел некоторые данные по прибыли государства от обучения иностранных студентов в Украине.

"Существует такая цифра, от 100 иностранных студентов за шесть лет обучения казна нашего государства получает около 3 млн долларов. Это обучение, проживание, питание. Средневзвешенная цифра", - подчеркнул Тимохин.

Проректор по международному сотрудничеству и образованию НАУ Александр Запорожец рассказал, что университет одним из первых ввел в Украине англоязычные проекты. Вуз, по его словам, вынужден работать по международным стандартам, так как в авиационной отрасли Украины более 80% деятельности - это международная деятельность. Сейчас в университете каждая третья учебная программа - это англоязычный проект. При этом он отметил, что выпускники университета успешно трудоустраиваются после обучения. В частности, председатель совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) - штаб-квартира в Монреале - является выпускником НАУ.

Александр Запорожец добавил, что только среди его бывших студентов в штабе этой организации работают три человека: "У нас огромные традиции, и наша задача - эти традиции распространять, хранить, усиливать и искать возможно новые пути для того, чтобы эти традиции международного обучения сохранялись" .

В то же время, директор Центра международного образования Национального технического университета «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Владимир Коваль посмотрел на ситуацию с другой стороны. Он рассказал, что родители и дети в первую очередь хотят учиться в тех странах, которые являются богатыми и имеют мощную экономическую и политическую стабильность.

"Конечно, они в первую очередь отправляются туда. Есть такой термин как привлекательность страны... Это безопасность, инфраструктура, толерантность. Очень много есть разных критериев и элементов, которые оценивают ту или иную страну, куда родители посылают своих детей. К сожалению, сейчас в мире сложилась такая ситуация, что о политической стабильности или стабильности в сфере безопасности во многих странах не приходится говорить", - сказал он и добавил, что, к сожалению, в страны бывшего Советского Союза и в Украину иностранцы едут по остаточному принципу.

"Либо не хватает средств учиться в Штатах, не хватает средств учиться в Европе, или же просто они считают, что у нас легче учиться", - считает Владимир Коваль.

Он подчеркнул, что образование является очень крупным бизнесом. По его данным, в США обучается более миллиона студентов-иностранцев, и страна получает ежегодно более 40 млрд долларов.

"Речь идет о том, что и государство, и вузы, и общественность должны думать о том, каким образом могут иностранные студенты, иностранные граждане могут к нам сюда приезжать", - сказал он.

При этом представитель «КПИ» высказал убеждение, что если Украина будет двигаться вперед экономически, то иностранных студентов будет становиться больше.

В то же время, начальник отдела международных связей Киевского национального университета технологий и дизайна Валентина Шульга утверждает, что украинское образование за рубежом пользуется престижем.

"Поскольку свидетельством этого являются наши иностранцы-выпускники. Недавно наш университет посетил наш выпускник из Китая. Он сейчас работает в Пекинском институте технологий и бизнеса. Когда он проходил отбор для того, чтобы сформировать для китайской сборной фирменный стиль для участия в Олимпийских играх, он прошел более 200 конкурсов. Он наш выпускник. Именно он разработал фирменный стиль для сборной Китая", - заявила Валентина Шульга.

"Я считаю, что очень многие выпускники, которые занимают высокие места в различных странах в правительстве, бизнесе, в различных отраслях государства, они когда получают украинский диплом, они не только диплом получают, они получают гордое и почетное звание посла Украины в мире. Именно поэтому мы можем сказать, что наше украинское образование на международном уровне очень престижно", - подытожила Шульга.

Директор компании «Юкрейн Голд Стар» Мирзаали Масуд сказал, что те иностранцы, которые учились или учатся в Украине, все они комфортно чувствуют себя в Украине и хотят здесь учиться. Его компания помогает студентам из зарубежных стран вступать в различные учебные заведения в Украине. По его убеждению, создание лучших условий не только для обучения, но и проживания в общежитиях лучше помогает студентам хорошо учиться.

Директор тренингового центра "Катана групп" Виталий Бихунов отметил, что Украина является очень привлекательной страной для обучения иностранных студентов, и это создает достаточно большие вызовы как перед самим государством, так и перед каждым учебным заведением отдельно.