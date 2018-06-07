Руководство украинско-германского СП "Шмайсер" не связывает арест Германа с попыткой давления на предприятие (видео)

На предприятии заявляют, что Борис Герман является волонтером и патриотом, и удивлены, что его обвиняют в посредничестве в деле о покушении на убийство Бабченко.

Киев. 7 июня. УНИАН. Руководство ООО «Украинско-немецкое совместное предприятие «Шмайсер» не связывает арест своего исполнительного директора Бориса Германа с попыткой давления на предприятие, об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор предприятия Антонина Капилян.

По ее словам, попытки рейдерского захвата предприятия продолжаются с 2015 года, и сегодня руководство отражает эти атаки в судах, но не связывает попытки сменить владельца предприятия с уголовным производством в отношении Германа.

«Группа рейдеров постепенно была привлечена к предприятию в течение 2015 года. Связывать попытки рейдерского захвата с тем, что произошло с Борисом Германом, и с тем, что сейчас происходит на предприятии, искать причину (ареста Германа - УНИАН) в попытке рейдерства, я бы не делала таких заявлений. Но я и не исключаю такую возможность. Поэтому могу ни утверждать, ни опровергать», - сказала Антонина Капилян.

Атонина Капилян акцентировала, что неправильным является называть Германа руководителем или одним из руководителей предприятия, как это звучало во многих СМИ. По ее словам, Герман был и является по сей день исполнительным директором, а основные его обязанности - аналитика новинок рынка оружия. Информацию об этом он брал из открытых источников. «Назвать Бориса Германа руководителем предприятия будет абсолютно неправильно, потому что его функции на предприятии - совещательный голос, и непосредственно к руководству предприятия он не имеет отношения», - заявила Капилян.

Также, директор ТОВ "УНСП "Шмайсер" Антонина Капилян добавила, что по рабочим отношениям знает Германа как волонтера и патриота, и удивлена, что его обвиняют в посредничестве в деле о покушении на убийство журналиста Аркадия Бабченко. «Борис Герман действительно волонтер и патриот Украины. Мы познакомились еще в 2014 году, когда обсуждали создание более удобных и комфортных вариантов использования оружия на фронте», - подчеркнула Капилян.

В свою очередь, адвокат предприятия Игорь Иванов заявил: «Все же для себя мы не видим связи между делом Германа и проблемами предприятия. Мы далеки от мысли, что те, кто организовал преследование нашего директора, провели через Генпрокуратуру какую-то спецоперацию и задержали Бориса Германа. Это выглядит даже смешно. Взаимосвязи мы здесь не видим».