Эксперты обнародовали официальные данные о количестве алкозависимых и рассказали о лучшем способе выздоровления от алкоголизма (видео)

Эксперты считают лучшим вариантом для выздоровления от алкоголизма посещение собраний анонимных алкоголиков.

Киев. 8 июня. УНИАН. На сегодняшний день в Киеве на официальном учете состоит 19 тысяч человек с алкогольной зависимостью.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 83-летию начала движения анонимных алкоголиков в мире, сообщил главный специалист Киевского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Леонид Крысов.

«Мы как государственное учреждение способствуем работе и развитию групп анонимных алкозависимых. Это проблема мирового значения. К примеру, в Киеве официально на наркологическом учете состоит 19 тысяч киевлян, но мы, как правило, эту цифру умножаем на 10 и имеем примерно 190 тысяч семей, имеющих социальные проблемы, связанные с алкоголем. Есть очень печальная статистика о том, что 40% мужчин и 20% женщин, которые умирают в возрасте от 20 до 60 лет, к сожалению, умирают от последствий злоупотребления алкогольными напитками», - сказал он.

По мнению Крысова, группы собраний анонимных алкоголиков - один из лучших вариантов для выздоровления.

В то же время, психолог Татьяна Горюнова отметила, что анонимные алкоголики - это добровольное всемирное общество мужчин и женщин из всех слоев общества, которые встречаются, чтобы достичь состояния трезвости и поддерживать его. Единственным требованием для членства является желание бросить пить и никаких членских взносов платить не нужно.

«Очень часто в Украине речь идет о том, что это что-то вроде секты. Это не имеет отношения ни к одной из религий. Напротив, в программе четко записано и запрещено на собрании общества упоминать название любой религии. У нас очень много есть представителей разных конфессий, а также атеистов, которые нашли для себя спасение в этом обществе», - сказала Горюнова.

Она также отметила, что одним из самых действенных методов помощи зависимым от алкоголя является программа «12 шагов» анонимных алкоголиков, среди пунктов которой, в частности, является признание человеком того, что он бессилен перед алкоголем.

В свою очередь, член общества анонимных алкоголиков Ольга отметила, что сообщество анонимных алкоголиков - это реальный выход из состояния алкозависимости.

«Я являюсь живым примером такого выхода. Я пришла в сообщество не по собственному желанию, не считала себя алкоголиком, не считала, что у меня есть проблемы, но сегодня я рада тому, что меня заставили лечь в больницу, пойти к психотерапевту, которая предложила мне пойти в группу анонимных алкоголиков. Благодаря нашему сообществу я трезвая 9 лет и 9 месяцев, и я счастлива», - сказала она.