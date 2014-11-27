Общественность призывает ВР как можно скорее ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин

Киев. 27 ноября. УНИАН. В общественной организации «Информационно-консультативный женский центр» обеспокоены ростом фактов насилия в отношении женщин и детей в зоне военного конфликта на востоке Украины и призывают как можно скорее ратифицировать и имплементировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульскую конвенцию).

Об этом представительницы ОО «Информационно-консультативный женский центр» Елена Суслова и Марина Руденко заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Сусловой, Украине также необходимо как можно скорее завершить разработку и принять Национальный план действий с целью имплементации Резолюции ООН №1325 «Женщины, мир и безопасность».

Она отметила, что вопрос о ситуации на востоке Украины обсуждался на Конференции в Вене (Австрия) «Перспективы предупреждения насилия в отношении женщин и детей», которая проходила 17-19 ноября 2014 года. Мероприятие было инициировано, организовано и проведено Европейской сетью женщин против насилия (WAVE). Участие в Конференции приняли более 300 активисток из Европы, а также представители и представительницы международных организаций и миссий, Европейский суд по правам человека, законодательной и исполнительной власти Австрии и др., в том числе и от Украины - представительницы «Информационно-консультативного женского центра».

Суслова также сообщила, что участницы Конференции приняли письмо-обращение к различным представительствам и организациям цивилизованного мира, в котором подчеркивается разрушительное влияние войны на женщин и детей, включая серьезные нарушения их прав, и содержится призыв поддержать Украину в трудное для нее время. Женщины надеются получить знания и опыт международных специалистов, специализирующихся на защите прав женщин.

«В связи с тем, что в Украине пока отсутствует комплексный подход к миротворчеству, государство пока не нашло комплексного видения проблемы. Поэтому общественные организации обратились к международным институтам и практически сами написали вместо Министерства социальной политики проект Национального плана действий во исполнение резолюции ООН 1325 «Женщины, мир и безопасность», - сказала Суслова.

В свою очередь Руденко сообщила, что Стамбульская конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года.

«Украина на данный момент только подписала эту Конвенцию, но не ратифицировала», - отметила она.

Говоря о ситуации на оккупированных территориях Донбасса, участницы пресс-конференции отметили проблему с получением точной информации, а также существенную ограниченность в оказании помощи жертвам насилия. В то же время, по словам Сусловой, общеизвестно, что во время всех военных конфликтов имеют место изнасилования, сексуальное насилие против женщин. Она подчеркнула, что сексуальное насилие выделено отдельными пунктами во многих международных документах и считается одним из преступлений против человечности, которые подпадают под наказание международного уголовного суда.

«Если во время Майдана мы не зафиксировали ни одного подтвержденного случая сексуального насилия в отношении женщин, то вспышка сексуального насилия против женщин на оккупированных территориях является значительной. И это несмотря на то, что у нас отсутствуют данные, несмотря на то, что мы не можем проверить все сообщения, но есть косвенные способы проверки информации», - заявила Суслова.

По ее словам, также на Донбассе зафиксированы случаи, когда у женщин преклонного возраста отбирают продукты питания.

Суслова выразила надежду, что наблюдатели миссии ООН и ОБСЕ предоставят впоследствии свои отчеты о ситуации с нарушением прав жителей оккупированных территорий, и в этих документах будет отображаться реальная ситуация.

Также Суслова выразила надежду, что Верховная Рада восьмого созыва, которая сегодня начала работать, примет необходимые важные документы, которые будут способствовать борьбе с насилием против женщин и детей, которые общество ожидает не первый год.

Справка УНИАН. Украина в 2011 году подписала Конвенцию Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин и домашнего насилия, взяв на себя обязательства привести национальное законодательство и практику в соответствие с указанными положениями.

Однако Украина до сих пор не ратифицировала конвенцию.