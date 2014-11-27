Эксперты: Ситуация со свободой слова в Украине находится на уровне 2011 года, безнаказанность за препятствование журналистам - на уровне 2013-го

Киев. 27 ноября. УНИАН. В текущем году ситуация со свободой слова в Украине находится на уровне 2011 года, безнаказанность за препятствование журналистам в осуществлении профессиональной деятельности - на уровне 2013 года.

Об этом исполнительный директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Сейчас в стране ситуация со свободой слова - на уровне 2011 года, а безнаказанность за препятствование журналистской деятельности - на уровне 2013 года", - сказала Романюк.

По ее словам, ИМИ в этом году зафиксировал рост фактов препятствования и угроз в адрес журналистов, а в региональном разрезе самая тревожная ситуация в Киеве, Днепропетровске и Херсоне.

Как отметила Романюк, одна из причин того, что нападения на журналистов продолжаются, - это безнаказанность нападавших.

Она сообщила, что, по данным Генеральной прокуратуры, в этом году в суды направлено всего четыре уголовных производства по фактам нападений на журналистов, притом что был зафиксирован 281 такой случай.

Продолжая тему, председатель правления общественной организации "Телекритика" Наталья Лигачева отметила, что "нарушение прав журналистов сегодня критическое для страны". По ее словам, причиной этого является не только бездействие властей, но и то, что страна находится в состоянии войны.

Анализируя работу СМИ, Лигачева отметила уменьшение заказных материалов («джинсы») и более качественное наполнения контента.

В то же время, по ее словам, для искоренения "джинсы" как явления в отечественных СМИ необходимо не только их реформирование, но и внутренняя самоорганизация самих журналистов.

В свою очередь медиа-эксперт, народный депутат Украины Виктория Сюмар выразила надежду, что с начала следующего года в Украине, наконец, заработает Общественное вещание, которое должно стать конкурентом другим СМИ.

Вместе с тем Сюмар критически отнеслась к инициативе властей создать так называемое Министерство информации, поскольку в Украине существует Госкомтелерадио. По ее мнению, вместо этого министерства целесообразнее было бы выделить средства на создание иновещания - фильмы, новости, сайты, соцсети и т.п., которые доносили информацию о событиях в Украине на разных языках в другие страны.

Также эксперты сообщили, что сегодня обратились к парламентариям и новой власти с призывом уделить особое внимание полноценному запуску Общественного вещания, разгосударствлению СМИ, демонополизации и внедрению прозрачности на медиа-рынке и ликвидации Национальной комиссии по вопросам общественной морали. При этом эксперты напомнили, что в тексте коалиционного соглашения определены эти ключевые направления реформ в сфере свободы слова, и их надо только выполнить.