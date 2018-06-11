В Украине из-за бездействия Минкульта уже в следующем году могут быть ликвидированы культурологические издания - эксперт (видео)

Представители культурологических СМИ хотят встретится с представителями министерства.

Киев. 11 июня. УНИАН. В Украине уже в следующем году быть могут ликвидированы культурологические печатные издания из-за бездействия Министерства культуры.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ГП «Національне газетно-журнальне видавництво» («Национальный газетно-журнальное издательство») Андрей Щекун.

По его словам, согласно закону Украины «О реформировании печатных СМИ», который вступил в силу 1 января 2016 года и действует до 31 декабря этого года, Министерство культуры должно выйти из соучредителей изданий, в которых министерство является соучредителем, и передать права трудовым коллективам.

Вместо этого, отметил Щекун, в министерстве медлят с принятием соответствующего решения, в связи с чем 1 января 2019 года Министерство юстиции примет решение о ликвидации свидетельства о государственной регистрации данных изданий. Он подчеркнул, что это решение должно было быть принято в апреле-мае 2016 года, однако на сегодняшний день, несмотря на многочисленные письма в министерство, его до сих пор нет.

«Фактически руками Министерства культуры Украины, именно учредителя, ликвидируются все культурологические печатные СМИ, которые имеют государственную поддержку. Таким образом мы ослабим информационное пространство сегодня, в период агрессии, в период войны», - сказал издатель.

Также он отметил, что будут подготовлены обращение в правоохранительные органы и иски в суды относительно «некомпетентности и безответственности руководителей Министерства культуры Украины».

Главный редактор газеты «Кримська світлиця» («Крымская светлица») Виктор Мержвинский отметил, что министерству известны проблемы, с которыми издание столкнулось после аннексии Крыма. «Своим бездействием Минкульт фактически тихо уничтожает эту газету, которая 25 лет стояла на защите Украины, украинской государственности в Крыму, и сегодня фактически продолжает выполнять ту же миссию, освещая тему Крыму, не позволяя этой теме исчезнуть с повестки дня в информационном пространстве Украины», - подчеркнул он. По его словам, в 2016 году министр культуры Евгений Нищук заверял, что редакции будут предоставлены помещение и техника, но министерством ничего не было сделано.

Также Мержвинский отметил, что своим бездействием министерство «отбирает возможность реформироваться нормальным путем». «Мы сегодня оказываемся полностью на улице, не имея ни помещения, ни техники, и мы не можем быть правопреемниками, как это предусмотрено в законе о реформировании», - подчеркнул он.

Главный редактор газеты «Культура и життя» («Культура и жизнь») Евгений Букет отметил, что редакция неоднократно просила министерство сделать издание официальным печатным средством Минкульта, или разрешить реформироваться в соответствии с законом и создать общество с ограниченной ответственностью.

По его словам, министерство не отвечает на обращения. «На данный момент от министерства требуется две вещи - либо распоряжение о том, что наша редакция становится официальным печатным средством массовой информации, или приказ о выходе из состава соучредителей, ибо только после этого мы будем иметь право, в соответствии с законодательством, создать предприятие, которое возьмет на себя ответственность за дальнейшую судьбу нашей газеты», - отметил Букет.

По его словам, на сегодняшний день уничтожение изданий полностью является политической ответственностью Министерства культуры Украины.

«Мы, как творческие коллективы, делаем абсолютно все возможное, чтобы газеты и журналы выходили и регулярно поступали к подписчику, а если Министерство культуры Украины, как распорядитель средств, как представитель Украинского государства, как учредитель этих изданий, нами не интересуется, то давайте так его и переименуем по фамилии министра - Министерство «нищення української культури», - заявил главный редактор.

В свою очередь, главный редактор журнала «Музика» («Музыка») Владимир Корнейчук отметил, что нельзя «уничтожать единственный в Украине журнал «Музика», когда читатель хочет его иметь». При этом он добавил, что «государству нужно заботиться о том, чтобы сохранить эти издания и, в частности, Министерству культуры надо об этом подумать».

Щекун также подчеркнул, что при реформировании культурологических СМИ необходима государственная финансовая поддержка, и отметил необходимость встречи представителей министерства с представителями редакций и учредителями для решения вопроса о будущем украинских печатных СМИ.