С каждым годом работы Верховная Рада принимает все меньше законопроектов - «ОПОРА»

В процентном отношении больше всего было поддержано президентских и правительственных законопроектов, отмечают в гражданской сети «ОПОРА».

Киев. 12 июня. УНИАН. С каждым годом работы Верховная Рада Украины нынешнего созыва принимает все меньше законопроектов.

Об этом заявил руководитель проекта гражданской сети «ОПОРА» Анатолий Бондарчук, представляя на пресс-конференции в УНИАН результаты исследования трех с половиной лет работы нынешнего состава Верховной Рады Украины.

По его словам, наиболее продуктивным в текущем созыве был 2015 год, когда в правительственную коалицию входили пять фракций - за это время было принято 340 законопроектов.

Согласно результатам исследования, далее с каждым годом количество принимаемых парламентов законов постепенно уменьшалось. В 2016-м их было 212, тогда как в 2017-м - 174. По состоянию на конец мая 2018 года в парламенте было принято 64 закона.

Как отметил Бондарчук, «несмотря на то, что процент принятых законопроектов на самом деле невысокий, нельзя говорить о том, что этот созыв ВРУ менее эффективен, поскольку в течение этого созыва ... было принято много важных решений и начат ряд важных реформ, которые поддержал парламент»: в частности, реформирование сектора безопасности и обороны, стартовала образовательная и медицинская реформа, запущена реформа правоохранительной системы.

По результатам исследования, с ноября 2014 года по май 2018 года украинские парламентарии зарегистрировали 6613 проектов законов, а приняли только 808, или 12%. В этом контексте президент и правительство оказались продуктивнее по сравнению с депутатами - 76%, инициированных президентом законопроектов в конце концов стали законами.

Также сказано, что почти треть (268 из 931 законопроекта принято) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, были положительно проголосованы. Зато среди зарегистрированных депутатских законопроектов - 5528 законодательных инициатив, а принято было только 423 из них, а это 8%. При этом отмечается, что здесь не учтены принятые Верховной Радой постановления.

Бондарчук подчеркнул, что количество зарегистрированных в парламенте законопроектов свидетельствует о «законодательном спаме», или «как его называют - законодательном цунами, то есть в парламенте регистрируется слишком большое количество законопроектов, которые законодательный орган не успевает качественно рассмотреть».

По его словам, 40% депутатских законодательных инициатив представлены единолично, что уменьшает их шансы на поддержку в сессионном зале. Он отметил, что для того, чтобы «попытаться как-то решить этот вопрос, нужно изменить подход подачи народными депутатами законодательных инициатив». В частности, считает эксперт, можно предположить, что инициатором законопроекта будет, например, определенное количество депутатов.

По результатам исследования, больше всего законопроектов (в том числе в соавторстве) в течение трех с половиной лет работы Верховной Рады подготовили Олег Ляшко (258), Виктор Галасюк (231), Михаил Головко (205), Андрей Шинькович (198), Юрий Левченко (191), Вадим Ивченко (178), Роман Мацола (178), Юрий Бублик (177), Иван Крулько (163) и Татьяна Острикова (156). При этом отмечается, что чем больше народных депутатов регистрируют законодательных инициатив, тем меньше шансов, что эти законодательные инициативы будут качественно рассмотрены и приняты.

«Если говорить о непосредственном показателе «депутатской успешности» за три с половиной года работы Верховной Рады VIII созыва, то более 30 процентами принятых законопроектов своего соавторства могут похвастаться лишь 6 парламентариев Глеб Загорий, Александр Третьяков, Александр Грановский, Ольга Белькова, Андрей Павелко и Алексей Порошенко (все - "БПП"). Еще 16 народных избранников имеют поддержку четверти и более четверти своих законодательных инициатив: Виктория Сюмар, Наталья Кацер-Бучковская, Ольга Червакова, Игорь Гринев, Светлана Войцеховская, Богдан Онуфрик, Максим Ефимов, Оксана Корчинская, Игорь Алексеев, Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Елена Кондратюк, Сергей Пашинский, Александр Сочка, Ефим Звягильский, а также Константин Жеваго», - отметил эксперт.

Результаты исследований также свидетельствуют, что 52 народных депутата продемонстрировали нулевой показатель продуктивности законотворческой работы в течение трех с половиной лет, несмотря на значительное количество инициированных законопроектов. Антилидерами в этом плане, главным образом, являются депутаты "Оппозиционного блока". Так, Наталья Королевская присоединилась к разработке 131 законопроекта, ни один не стал законом. У Юрия Солода таких инициатив - 107, Александра Вилкула - 97, Дмитрия Шпенова - 79, Дмитрия Колесникова - 73. Внефракционный Евгений Мураев подал 155 законопроектов, ни один из которых не был принят.