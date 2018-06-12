В Киеве по инициативе посольства Индии 23 июня пройдет массовая йога-сессия на Крещатике

Всего в рамках празднования Международного дня йоги в столице запланировано три мероприятия. Церемония открытия состоится сегодня, 21 июня пройдет фестиваль индийской культуры Йога Мела.

Киев. 12 июня. УНИАН. В Киеве 23 июня в рамках празднования Международного дня йоги проведут массовую йога-сессию «Марафон без суеты» на улице Крещатик, на которую приглашены представители Книги рекордов Европы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил чрезвычайный и полномочный посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти.

Начнется мероприятие в 18.00 возле Киевской городской государственной администрации.

Как отметили участники пресс-конференции, йогу - древнюю индийскую традицию - практикуют в Украине более 50 тысяч человек.

Посол напомнил, что в 2017 году на йога-марафоне в Киеве был зарегистрирован национальный рекорд Украины - 1517 участников, и выразил надежду, что в этом году к мероприятию присоединятся еще больше сторонников йоги - ожидается более 4 тыс. участников, в связи с чем приглашены представители Книги рекордов Европы.

Манодж Кумар Бхарти подчеркнул, что прошлогодняя йога-сессия на Крещатике заняла второе место среди спортивных мероприятий Европы.

«Люди в Украине более ориентированы на йогу, чем в других странах Европы. В этом году мы празднуем 4-й год подряд Международный день йоги, и в этом году мы будем пытаться масштабы этого мероприятия сделать еще больше, чем в прошлом году», - отметил он.

Посол сообщил, что в рамках празднования Дня йоги в Киеве в общей сложности предусмотрено три мероприятия.

Празднования начнутся сегодня торжественной церемонией открытия Международного дня Йоги - Curtain Raiser Ceremony в 16.30 в телецентре UA: Общественное.

В День летнего солнцестояния, 21 июня, с 16.00 до 21.00 в Мариинском парке пройдет фестиваль индийской культуры Йога Мела.

Йога-сессия на Крещатике 23 июня станет в этом году финальным событием программы праздничных мероприятий.

Посол поделился, что вместе с супругой ежедневно утром занимается йогой и подчеркнул, что фундаментальная концепция йоги заключается в том, чтобы получить контроль над своим умом.

«Все ученые подтверждают, что все проблемы, которые у нас существуют с телом - будь то физические или психологические проблемы - они происходят от нашего ума. Контроль над разумом позволит вам контролировать вашу жизнь и быть успешным в жизни. И нет в мире больше ни одной дисциплины, которая бы учила этому, кроме йоги. Йога не относится ни к какой религии, она вне религии. Это исключительно наука - наука контролировать ваше тело и ваш разум», - отметил посол.

Он призвал граждан с семьями и друзьями посетить мероприятия, которые пройдут в Киеве в рамках празднований.

Справка УНИАН. Международный день йоги отмечают 21 июня. Индия выдвинула соответствующее предложение на Генеральной ассамблее ООН в 2014 году и уже в 2015 этот день праздновали в 192 странах мира. В 2015 году в Индии было установлено два мировых рекорда - самая многочисленная и самая многонациональная йога-сессия, в которой приняли участие 35 тысяч человек.