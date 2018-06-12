Винницкие активисты заявляют о сопротивлении местных властей появлению в центре города памятника Тарасу Шевченко (фото, видео)

По их словам, в течение этого года дважды исчезал бюст Шевченко, установленный на улице Театральной.

Киев. 12 июня. УНИАН. Винницкие власти сопротивляются появлению в центре города памятника Тарасу Шевченко.

Об этом во время круглого стола в УНИАН, организованного Винницкой краевой организацией «Народный рух Украины», краевым обществом «Винницкий казацкий полк имени Богуна», заявил президент Фонда Тараса Шевченко Богдан Вуйко.

Он также сообщил, что только в этом году установленный бюст Тараса Шевченко исчезал с места дважды.

«Несмотря на то, что на всех континентах есть памятники нашему гению - отцу украинского народа Тарасу Шевченко, в Виннице за год дважды сносили памятник нашему гению. Это уникальная ситуация, которая не имеет права не быть оцененной государственными структурами, политическими и нашей общественностью. Власти сделали так, чтобы так или иначе столкнуть лбами две патриотически настроенные силы в Виннице - активистов, защищавших дух Шевченко на винницком Майдане, и семьи детей, погибших в Киеве.

В свою очередь председатель координационного совета «Винниччина», участник боевых действий, ветеран батальона «Айдар» Светлана Бевз, сказала следующее: «Мы выступаем за то, чтобы в центре Винницы был сооружен величественный монумент Героям Небесной сотни, погибшим героям АТО, борцам за независимость с центральной фигурой Тараса Шевченко. Мы хотим призвать всю патриотическую общественность обратить внимание на этот вопрос и принять максимальные меры для того, чтобы повлиять на винницкую власть, чтобы добиться, чтобы было принято решение о сооружении монументального памятника Тарасу Шевченко вместе с героями Небесной сотни и АТО в центре Винницы и, чтобы он был принят на баланс города. Чтобы мы могли в нашей Украине жить спокойно и знать, что наши национальные символы не будут уничтожены украинской властью».

Президент «Фонда гуманитарного развития Украины», основатель платформы «SOS будущее» Наталья Заболотная назвала дикостью действия тех лиц, которые находятся в оппозиции к Шевченко.

В то же время историк и общественный деятель Ярослав Ткаченко добавил: «В мире нет прецедентов, такого акта вандализма, как показала винницкая власть».

Участниками круглого стола, которые выступают за установление памятника Шевченко в центре Винницы, также были: заместитель председателя краевой организации НРУ Валерий Щербань и народная артистка Украины Галина Яблонская.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/80355