Активисты призывают высшее руководство Украины остановить незаконную застройку на озерах Южных Осокорков в Киеве (видео)

Они считают, что строительство более 40 жилых домов на 100 тысяч жителей нарушит рециркуляцию воздушных масс в районе Бортнической станции аэрации и создаст транспортный коллапс, дефицит школ и детских садиков.

Киев. 13 июня. УНИАН. Общественные активисты призывают высшее руководство Украины, в частности президента и премьер-министра, остановить незаконную застройку на озерах Южных Осокорков в Дарницком районе Киева, которая, как считают активисты, может парализовать проспект Бажана и Южный мост, что создаст транспортный и логистический коллапсы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил активист, член общественной организации «Экопарк Осокорки» Максим Стравинский.

«Если мы сталкиваемся с тем, что руководители города Киева не видят, какой в их руках находится ресурс, когда уникальный природный ландшафт застраивается низкосортными коробками, то это говорит о компетентности руководства города. Поэтому, мы и обращаемся к высшему руководству страны – президенту, премьер-министру, Верховной Раде с призывом сохранить для Киева природную зону на Южных Осокорках. До последнего времени мы взаимодействовали с руководством города. Они давали понять, что понимают проблематику, но все это время это затягивается настолько успешно, что мы поняли, что надо поднимать этот вопрос на высший уровень. Мы рассчитываем, что высшее руководство найдет инструменты воздействие и проведет расследование», - сказал он.

Стравинский подчеркнул, что сейчас формируется новая проблемная стройка в Киеве.

«Сейчас банк «Аркада» и его подразделения ведут активную рекламную кампанию по продаже квартир в домах, которые называются «Патриотика» на озерах. Сейчас рекламируют квартиры в домах, которые будут строиться, когда гипотетически подтвердят право на пользование землей. То есть, сейчас они берут деньги у инвесторов, но когда ситуация разрешится в пользу создания там экопарка, то это будет новый строительный пузырь. За счет этих инвестиций банк «Аркада» финансирует другие свои проекты. Если сейчас в судах доказать, что строительство на озерах незаконно и разорвать договора, то возникнет вопрос компетентности застройщика по отношению к другим проектам», - сказал он.

Также Стравинский сообщил, что строительство более сорока 27-этажных жилых домов на 100 тысяч жителей нарушит рециркуляцию воздушных масс в районе Бортнической станции аэрации и завода «Энергия», и создаст транспортный коллапс, дефицит школ и детских садиков. Более того, добавил он, проект «Аркады» запланирован в непосредственном соседстве с центральным городским коллектором, что не только создаст дополнительное давление на мощности коллектора, но и станет прямой угрозой его разрушения.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат общественной организации «Экопарк Осокорки» Алексей Петренко заявил, что незаконность этой застройки подтверждена тем фактом, что земли еще в 1979 году получили статус «зона охраняемого ландшафта» и подпадают под действие нормативных и законодательных актов о национальном наследии.

К тому же, добавил он, статус этих земель подтвержден голосованием Киевсовета в 2002 и 2007 годах, а, согласно Генплану Киева до 2020 года, эти земли также относятся к рекреационным и парковым зонам.

В то же время, адвокат отметил, что в 2006 году банк «Аркада» заключил договор аренды этой земли с компанией «Контактбудсервис», которая связана с самим же банком.

«Что предшествовало договору аренды? Согласно законодательству, для получения разрешения на проект отвода земли необходимо получить разрешение Киевсовета. Но разрешение Киевсовета не давалось. Его дал экс-мер Киева Омельченко», - сказал Петренко.

Также он отметил еще одно нарушение при заключении договора, а именно, по его словам, не было учтено, что из 176 гектаров отведенного участка большая часть является водоемом.

«Согласно Водному кодексу, это земли Водного фонда. Априори земли Водного фонда не могут иметь целевое назначение под застройку», - добавил адвокат.

Петренко отметил, что вмешательство высшего руководства страны является последней надеждой общественности.

«Премьер-министр может дать поручение Министерству культуры в части нарушения права использования земель историко-культурного назначения. Может быть дано протокольное поручение центральному управлению экологической инспекции на проверку правильности использования участка», - сказал Петренко.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор общественной организации «Экопарк Осокорки» Александр Пилипенко сообщил, что в 2015 году в рамках программы электронных петиций - прямой электронной демократии - на сайте КГГА петиция №713 «Экопарк Осокорки» набрала больше 11 000 голосов. В ней предусмотрено создание ландшафтного парка и рекреационных территорий с сохранением уникальных болотно-водных заводей, флоры и фауны. Однако, выполнять эту петицию никто не спешит, сказал он.

Также, Пилипенко сообщил, что эта местность является единственной зеленой зоной в этом районе и любимым местом отдыха всех киевлян.

«В Дарницком районе Киева расположена местность с гаями, озерами и лугами. Эта местность является любимым местом отдыха всех киевлян. Фактически, это единственная зеленая зона в этом районе. За озерами начинаются пойменные луга. Это участки, которые весной подтапливаются водой и никогда не обрабатывались человеком...», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции эколог Екатерина Полянская отметила, что эта территория является местом обитания дикой природы в Киеве.

«Нами были проведены исследования, и выявлено, что эти территории являются средой обитания диких зверей и птиц, которые занесены в Красную книгу. Также, эти озера и пойменные луга являются средой обитания растений, которые занесены в Красную книгу», - сказала она.