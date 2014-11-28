Кинопоказы Путешествующего фестиваля Docudays UA впервые состоятся в Киеве

Киев. 28 ноября. УНИАН. Впервые за 11 лет существования Путешествующего фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA показы состоятся также в Киеве - с 1 по 15 декабря.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили программный директор Docudays UA Геннадий Кофман, заместитель председателя правозащитной коалиции "Крымская полевая миссия по правам человека", председатель Центра гражданского образования «Альменда» Ольга Скрипник, координатор Путешествующего фестиваля Руслан Нечипорук и организатор киноклуба "Альменда" и заместитель председателя ЦГП «Альменда» Валентина Потапова.

По их словам, как и в предыдущие годы, Docudays UA посещает десятки городов Украины. Показы в Киеве в этом году заменят фестиваль в Ялте.

«Путешествующий Docudays UA несколько лет проходил в Ялте, но из-за преследований, угрозы ареста и похищения в аннексированном Российской Федерацией Крыму всей команде ЦГП "Альменда" пришлось переехать в Киев. Наши партнеры готовили фестиваль и до последнего надеялись провести его в родном городе. Но сейчас это невозможно. Поэтому оргкомитет фестиваля Docudays UA решил поддержать крымских активистов и в этом году перенести запланированные показы в столицу», - объяснил Кофман.

Показы, правозащитные и просветительские мероприятия пройдут на разных площадках в Киеве. После каждого кинопоказа организаторы традиционно приглашают зрителей к обсуждению фильмов и тематическим дискуссиям о правах человека в Украине с известными правозащитниками и художниками.

Как подчеркнула заместитель председателя ЦГП «Альменда» Потапова, просмотр каждого фильма – это обязательная дискуссия о проблемах в сфере прав человека.

«Как и для миллионов украинцев, этот год для нас был драматичным и тяжелым. Мы вынуждены были покинуть наши родительские дома, начать все сначала. Сейчас вся Украина начинает все сначала, мы строим новое наше государство. Какую страну мы строим? И строим ли ее? Какой мы хотим увидеть Украину в будущем и готовы ли мы взять ответственность за результат, который получим? Именно на эти вопросы мы будем искать ответ с помощью документального кино», - заметила председатель ЦГП «Альменда» Скрипник.