Активисты «Информационного майдана» заявляют о продолжении вещания российских телеканалов на востоке Украины

Киев. 28 ноября. УНИАН. Представители общественной организации «Информационный майдан» заявляют о том, что на территории Донецкой и Луганской областей, где проводится антитеррористическая операция, продолжают транслироваться запрещенные к вещанию российские телеканалы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил технический специалист «Информационного майдана» Алексей Чепурной.

«В конце апреля там начали отключаться украинские каналы и включались российские… С 1 августа в Луганске нет ни одного украинского телеканала в эфире, в том числе в «цифре» (технология вещания цифрового телевидения - УНИАН)», - сказал он.

Присутствующий на пресс-конференции активист организации Павел Билоножко отметил, что транслируемая по телевидению российская пропаганда крайне негативно отображается на информационной безопасности страны.

«Российская пропаганда в головах людей, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, - это серьезная штука, которая никоим образом не способствует нашей победе в этой войне… Опасность в том, что государство может потерять контроль над информационной безопасностью в стране», - сказал Билоножко.

Как сообщал УНИАН, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своем иске к компании «Торсат» просил суд признать программы четырех российских каналов: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-Мир» не отвечающими законам Украины и Европейской конвенции о трансграничном телевидении.

25 марта Киевский административный суд принял решение приостановить трансляцию этих телеканалов в Украине на время рассмотрения иска. Несмотря на это, в Нацсовете заявили, что не все провайдеры Донецкой и Луганской областей выполняют решение суда об отключении трансляции российских телеканалов.

На сегодняшний день неадаптированными и запрещенными для распространения на территории Украины признаны следующие российские каналы: «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-Планета», «НТВ-Мир», «Россия-24», «TVCI», «Россия-1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург-5», «Звезда», «РЕН-ТВ», «Life News», «Russia Today», «РБК-ТВ», «История» (ВГТРК), «365 дней», а также белорусский телеканал «Беларусь 24».