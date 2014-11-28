Киев. 28 ноября. УНИАН. Волонтеры подчеркивают необходимость налаживания тесного сотрудничества с государственными органами.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказала руководитель информационного ресурсного центра «Правовое пространство», директор по развитию Херсонского областного центра милосердия и здоровья, координатор Херсонского волонтерского Центра помощи военным Наталья Бимбирайте.

В частности, она подчеркнула, что волонтерским движениям необходимы тесные контакты с государственными органами, так, в приграничных областях должны быть созданы структуры, в которые вошли бы представители облгосадминистрации, силовых структур и волонтеры.

«В Херсонской области силовые структуры пока не идут с волонтерами на контакт... вчера было совещание волонтеров с представителями администрации. Сейчас идет речь о том, что в начале декабря будет создан координационный совет с силовиками... Сейчас в каждой приграничной области необходима мобильная структура, в которую должны войти представители обладминистраций, силовых структур и хотя бы два-три представителя от волонтерского движения, которые будут иметь возможность и полномочия проверять реальное состояние обеспечения воинских подразделений, потребности, жалобы о злоупотреблениях», - сказала она.

Она также обратила внимание на то, что в основном потребности с обеспечением военных на передовой решают волонтеры. «Волонтеры ездят в поля и обеспечивают военных всем необходимым, несмотря на то, что Минобороны отчитывается о фактически полном обеспечении... Но до сих пор поступают заявки от самих военных и их родственников... Почему так происходит, что Минобороны отчитывается о хорошем состоянии обеспечения, а мы видим, что военные иногда голые и босые. Для этого и нужно реальное сотрудничество и координация для того, чтобы работа волонтеров была эффективной, чтобы экономить время, усилия и финансовые ресурсы и выяснять, действительно ли те звоночки и сигналы, которые к нам поступают, являются реальными и не преувеличенными. Еще в марте мы предлагали, чтобы на Херсонщине включили хотя бы трех волонтеров в совет обороны, чтобы иметь доступ пусть в закрытых заседаниях, не разглашая секретную информацию, доводить проблемы к сведению представителей силовых структур, проверять те факты, которые мы знаем», - сказала она.

Бимбирайте также отметила, что в настоящее время все военные и их семьи могут получить необходимую юридическую консультацию на портале «Правовое пространство», который собирает информацию по всей Украине и предоставляет правовую помощь. «На этом портале мы развиваем бесплатные сервисы для людей, которые нуждаются в правовой помощи, но не имеют средств, чтобы заплатить за нее», - добавила она.

В свою очередь руководитель приемной Херсонского областного Фонда милосердия и здоровья Наталья Козаренко акцентировала на проблемных вопросах переселенцев.

«Наш фонд взял фактически на себя функции ресурсного центра для того, чтобы объединять различные волонтерские движения и передавать информацию об их существовании. У нас в Херсоне сегодня существует 5 центров помощи переселенцам, но действуют они практически самостоятельно и сейчас мы работаем над тем, чтобы их объединить», - сказала она.

В свою очередь заместитель председателя Одесской областной организации ВОО «Комитет избирателей Украины» Игорь Бринош подчеркнул, что вынужденные переселенцы, а также участники АТО, нуждаются в системной правовой помощи. «Государство впервые столкнулась как с вопросом вынужденных переселенцев, так и с проведением АТО. Соответственно, возник большой круг специфических проблем, которые люди самостоятельно решить не могут. Соответственно, помимо всего прочего, государство, возможно, в сотрудничестве с общественными, правозащитными организациями, должно создать эффективную работающую систему правовой помощи, которая бы эффективно и оперативно помогала людям в сложной ситуации», - резюмировал он.

Фото новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52938