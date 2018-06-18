Фонд имени О. Ольжича заявляет, что украинское консульство в Лондоне может остаться без помещения (видео)

Ситуацию привязывают к «разгрому» фонда в Киеве и нарушению соглашений об аренде помещений на «принципах взаимности».

Киев. 18 июня. УНИАН. Фонд имени Олега Ольжича заявляет об угрозе выселения консульского отдела посольства Украины из здания в Лондоне из-за нарушения соглашений об обмене помещениями, подписанных в 90-х годах между Объединением украинцев в Великобритании (ОУВБ), Министерством иностранных дел Украины и Генеральной дирекцией по обслуживанию иностранных представительств (ГДИП).

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель Фонда имени Ольжича и председатель Секретариата ОУН Владимир Чмырь.

«История начинается еще с 1992 года, когда Украина стала независимым государством. И в том же году Россия заявила, что она является правопреемницей Советского Союза, а посему все дипломатические представительства становятся их. И у молодого украинского государства не было своего помещения. Благодаря такой организации как Объединение украинцев в Великобритании (ОУВБ), МИД и Фонда имени Ольжича состоялся своеобразный обмен помещениями», - отметил он.

По словам Чмыря, речь идет о помещении в Лондоне и помещении в Киеве на улице, которая тогда была Январского восстания, а сейчас Ивана Мазепы, 6-а.

Он пояснил, что таким образом тогда Украине «дружеское плечо» подставила украинская диаспора и в её помещении в Лондоне было размещено посольство и консульство Украины в Великобритании.

Соответственно, отметил представитель фонда, в 1992 году в Лондоне было подписано Соглашение об аренде недвижимости по адресу: London, 78 Kensington Park Rood W.11.

«От имени заинтересованных украинских организаций на его подписание были уполномочены представители ОУВБ, которая выступила в качестве арендодателя, и от имени МИД Украины - уполномоченные лица, которые представляли его как арендатора. Соглашением установлено, что данный дом передается арндонанимателю на срок в 99 лет. Кроме того, данным соглашением предусматривалось, что «арендонаниматель в течение шести месяцев предоставляет арендодателю офисное помещение в городе Киеве, которое является по размеру и месту расположения к арендованному помещению на условиях аналогичных тем, которые содержатся в настоящем договоре», - отметил Чмырь.

Таким образом, учитывая принципы взаимности, Фонд имени Ольжича получил помещение в 1993 году по адресу улица Мазепы, 6-а. Об этом, отметил представитель фонда, указано в соответствующем соглашении между ГДИП и ОУВБ.

Он сообщил, что в течение многих лет на базе помещений Фонда имени Ольжича в Киеве действовал ряд патриотически волонтерских организаций.

«13 мая этого года группа «титушек» осуществила «захвата» здания. Все организации, которые размещались в нем, были вынуждены искать другие помещения. Сейчас в доме по указанному адресу осуществляется масштабный ремонт», - сказал Чмырь.

По его словам, сейчас известно, что в 2014 году, когда был пик Революции достоинства, помещение по улице Мазепы, 6 было приобретено в собственность частным лицом, в интересах которого действовали «титушки».

Он также заявил, что помещение на улице Ивана Мазепы, 6 является памятником культуры и не может переходить в частную собственность.

Вместе с тем новый владелец помещения ссылается на договор купли-продажи от 10 июля 2014 года, составленный по результатам аукциона, проведенного по решению КГГА, и в результате которого дом на улице Мазепы, 6 («А», «А1») отошел частной фирме «ООО Торговый дом «Эко-сервис».

«Разгром Фонда имени Ольжича означает, что теряет силу международный договор, а соответственно появились правовые основания для выселения украинских дипломатов из их помещения в Лондоне. Вы знаете принцип международного права, когда одна сторона не выполняет условия договора, то другая сторона тоже имеет право его не выполнять. О сложившейся ситуации уведомлены МИД Украины, Президент Украины, правоохранительные органы. Но пока все молчат и никто не реагирует», - подчеркнул Чмырь.

Он также утверждает, что вся эта ситуация открывает возможность отчуждения имущества Украины в Лондоне.

Чмыр отметил, что на протяжении многих лет действовали чрезвычайно выгодные условия для деятельности посольства Украины в Великобритании и для МИД Украины и государства в целом.

«Ведь за этот период были физически и реально сохранены крупные средства для молодого Украинского государства и для МИД. За эти годы, с укреплением нашего государства было построено новое здание украинского посольства в Великобритании. Но предоставленное через ОУВБ и Фонд имени Ольжича помещение до сих пор используется украинским посольством - там расположен Консульский отдел, квартиры сотрудников посольства, гостевые комнаты и т.д.», - добавил он.