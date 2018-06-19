В Украине лишь 10% детей, имеющих сложные заболевания, мечтают без ограничений - опрос (фото, видео)

Среди здоровых детей всего 5% мечтают без границ.

Киев. 19 июня. УНИАН. В Украине лишь 10% детей, имеющих сложные заболевания, мечтают без ограничений, среди здоровых детей таких всего 5%.

Об этом сегодня во время дискуссии в УНИАН на тему первого уникального исследования «О чем мечтают украинские дети» сообщила генеральный директор Украинской маркетинговой группы Наталья Бухалова. Исследование проведено по инициативе телеканала Благотворительного фонда «Ты не один» и проекта «Осуществи мечту».

Бухалова подчеркнула, что детей больше увлекают материальные вещи - гаджеты, игрушки, развлечения. Однако, каким бы ни был меркантильным мир взрослых, важно понимать, что будущее начинается с мечты - без границ и до самых звезд.

По данным организаторов мероприятия, в Украине лишь 10% детей, имеющих сложные заболевания, мечтают без ограничений. Среди здоровых детей только 5% мечтают без границ.

Также исследование показало, что 63% маленьких украинцев верят в чудо.

51% детей, имеющих проблемы со здоровьем, считают, что ради мечты нужно вылечиться, 57% здоровых детей считают, что для этого нужно учиться и развиваться.

Опрошенные дети, и больные и здоровые, после исполнения желаний не остановятся, будут совершенствовать свои знания, находить друзей, радоваться жизни, помогать другим и мечтать дальше. 31% больных детей планирует именно сконцентрироваться на своем развитии, а 24% здоровых - это будет стимулировать наслаждаться материальными достижениями.

По словам организаторов мероприятия, многие родители (38%) вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети, и наиболее "недослышанными" являются именно нематериальные желания. Если же родители говорят ребенку, что осуществление любой мечты - это возможно, и есть надежда на то, что она осуществится, у ребенка появляется стремление идти к своей цели. Если же родители говорят, что мечту осуществить невозможно, или "переводят" на ребенка собственные нереализованные планы, ребенок чувствует боль, у него нивелируется потребность в "мире мечтаний", он фокусируется на удовлетворении исключительно материальных желаний.

В то же время, согласно данным опроса, 76% детей, имеющих проблемы со здоровьем, делятся своими мечтами с родителями, среди здоровых детей это делают 74% опрошенных.

95% детей хотят быть супергероями. При этом среди больных детей 39% захотели бы использовать эту суперсилу в пользу других людей, среди здоровых детей такие намерения имеют 19%.

На вопрос, где искать мечты, дети ответили, что в хобби, ведь 91% всех детей имеют увлечения, при этом у большинства детей - это творческие занятия, рисование.

Бухалова также сообщила, что целевой аудиторией исследования были дети 5-12 лет, которые столкнулись со сложными заболеваниями (152 ребенка), и здоровые дети 5-12 лет (150 детей).

В свою очередь, психолог проекта «Осуществи мечту» Владимир Миколенко отметил, что такое исследование чрезвычайно важно, поскольку «может начать работу с родителями о том, как важность мечтать может улучшить качество жизни как здоровых детей, так и детей с болезнью».

В ходе дискуссии о своих детских мечтах, силе их осуществления и мечтах своих детей рассказали, в частности, художница Евгения Гапчинская, певица Кристина Соловей, звездная мама Ольга Шурова и ее сын Лев, ведущая Маричка Падалко с детьми, общественный деятель, политик, мастер спорта Украины, член украинской сборной по спортивным танцам на колясках Елена Чинка, куратор арт-проектов и шеф-редактор «Телекритики» Мария Хрущак.

Также во время пресс-конференции телеведущая, куратор проекта «Осуществи мечту» Лидия Таран объявила о старте арт-марафона #МояДитячаМрия и анонсировала обустройство большой стены площадью 30 квадратных метров для рисования мечты на Пейзажной аллее в Киеве с 27 по 30 июня.

По словам Таран, миссия арт-марафона - собрать 100 тысяч рисунков, чтобы вдохновить мечтать других детей, прежде всего тех, кто имеет проблемы со здоровьем и кому очень нужна поддержка, а также привлечь внимание людей, которые могут помочь подарить детям радость исполнения желаний.

«Движение «Осуществи мечту» существует уже второй год. За это время мы осуществили большие мечты маленьких пациентов больниц и убедились, что мечта может исцелять и влиять на физическое состояние ребенка! Каждый ребенок хочет жить хорошими планами, надеждами. Мечтать, верить в себя и идти за своей мечтой - важно! И, я уверена, что наш марафон будет чрезвычайным толчком вдохновения и для взрослых, и для детей », - сказала Таран.

В свою очередь директор благотворительного фонда «Ты не один» Власта Шовковская сообщила о планах организовать туры арт-терапии в 7 городах.

«Благодаря нашей команде - Лиде, журналистам ТСН, звездам, к нам присоединяется много «волшебников», неравнодушных людей. Когда дети находятся в больнице, им нужны постоянные положительные эмоции - они помогают им в лечении. Мы планируем организовать тур арт-терапии - будем рисовать детские мечты в школах и больницах 7 городов Украины. Ждите нас. Мечтайте и вдохновляйте других мечтать », - отметила Шовковская.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/80464