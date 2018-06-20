Чемпионат Украины по шоссейно-кольцевым гонкам-2018 состоится в новом формате (видео)

Изменения в формуле проведения этапов сделают турнир более зрелищным и интересным для болельщиков, уверяют в FAU.

Киев. 20 июня. УНИАН. В эти выходные стартует новый сезон чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, который в нынешнем году пройдет в новом формате.

Как передает корреспондент УНИАН, в 2018 году Автомобильная Федерация Украины (FAU) предоставила права на проведение чемпионата команде организаторов общественной молодежной организации «Мастер Карт Рейсинг Тим», руководителем которой является заместитель главы комитета кольцевых гонок FAU, многократный чемпион Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, бронзовый призер чемпионата Европы, мастер спорта международного класса Игорь Скуз.

Новая команда организаторов намерена возродить кольцевые гонки в Украине в новом формате Ukrainian Touring Championship (UTC).

«Изменения в формуле проведения этапов связаны с необходимостью сделать соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам более зрелищными и интересными для болельщиков», - отметил на пресс-конференции в УНИАН Игорь Скуз.

По его словам, ранее этап растягивался на 2-3 дня, отчего турнир терял в «смотрибельности». Сейчас зрителей в рамках этапа ожидает одна «компактная» гонка, которая будет проходить в субботу.

«Отдельно хочется отметить, что впервые чемпионат Украины по шоссейно-кольцевым гонкам будет транслироваться на общенациональном канале НТН. Рассчитываем, что это привлечет к нашему виду спорту дополнительную аудиторию», - сказал Скуз.

Он рассказал, что гостей автодрома «Чайка», где в этом году пройдут все четыре этапа чемпионата Украины по шоссейно-кольцевым гонкам, ожидает ряд сюрпризов, помимо самой гонки. В частности, у всех желающих будет возможность проехать на «дрифт-такси» (дрифт – мастерство управляемого заноса автомобиля). На автодроме будут работать фуд-корты, где зрители смогут подкрепиться.

Актуальной проблемой для автоспорта Украины остается отсутствие альтернативных локаций для проведения соревнований. Автодром «Чайка», расположенный на окраине Киева, является пока что единственным в стране в своем роде. Организаторы чемпионата Украины, тем не менее, раскрыли планы на 2019 год – проведение суперзрелищных автомобильных гонок в центральных частях крупных городов – Днепра, Одессы и Львова.

Что касается сезона-2018, то его первый этап состоится в субботу, 23 июня. Второй, третий и четвертый этапы соревнований запланированы на осень.