В Киеве 19 декабря откроется первый в Украине фестиваль зимних развлечений KievIcePortal

Киев. 1 декабря. УНИАН. В Киеве на стадионе национального университета строительства и архитектуры (ул. Просвещения, 3) 19 декабря откроется первый в Украине фестиваль зимних развлечений KievIcePortal, который продлится месяц - до Крещения.

Об этом организатор KievIcePortal, председатель правления общественной организации «СОТИ» Виктор Лещинский сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что это не первый социальный проект, который реализует организация. До этого, в частности летом проводился уникальный Old Car Fest - широкомасштабный фестиваль ретро-автомобилей.

По словам Лещинского, KievIcePortal проводится с развлекательной и социальной целью: организаторы фестиваля стремятся развлечениями немного отвлечь украинцев от проблем, а социальное направление – помочь детям-сиротам.

Как отметил Лещинский, организаторы применят новый подход к проведению праздника европейского уровня.

«Мы отошли от всех стандартных моментов, и делаем этот праздник для повышения имиджа Киева как европейской столицы. Мы взяли некоторые моменты из европейских аналогов и переделали их под украинские мотивы», - сказал Лещинский.

По его словам, Портал будет работать с утра до поздней ночи. Готовятся развлечения как для взрослых, так и для детей. На территории KievIcePortal будет креативная новогодняя елка, «Книга желаний», а также будет биться «Сердце» Портала – символ фестиваля, который должен показать главную цель мероприятия – «передачу тепла и поддержки от сердца к сердцу». На территории фестиваля посетители смогут увидеть арт-инсталляции, ледяные скульптуры от лучших мастеров Украины. Вместе с тем в пределах городка можно будет посетить новогоднюю ярмарку, шале с разнообразными угощениями, многочисленные забавы и аттракционы, тематические представления с розыгрышами призов, концертные программы.

Также организаторы предлагают сделать свою запись в «Книге желаний» Портала. Свое желание можно будет записать и во время работы KievIcePortal уже сегодня на сайте http://kieviceportal.com.ua/

Кроме того, Лещинский сообщил о подготовке интересной программы фестиваля на новогоднюю ночь.

Также он сообщил, что вход в городок развлечений для студентов, пенсионеров и детей старше 7 лет будет стоить 65 грн, полный билет - 85 грн.

Вместе с тем Лещинский отметил, что благотворительная составляющая проекта предусматривает бесплатное посещение 18 декабря, в канун Дня Святого Николая, KievIcePortal детьми-сиротами, детьми с ограниченными физическими возможностями и детьми-переселенцами из зоны АТО.

«Детей ожидает много подарков, мастер-классы, с детьми будут работать аниматоры. Все спонсоры, которые поддержат наш фестиваль, будут иметь возможность вручить детям подарки», - сказал организатор.

Записаться на социальный день можно через почту общественной организации «СОТИ» или позвонив по телефону координаторам.

Кроме того, как сообщил Лещинский, предусмотрено, что часть денег, которые будут получены от проведения фестиваля, передадут в детские дома Киева.

Директор Национальной кинематеки Украины Даниил Вулицкий, который принимает участие в реализации проекта, сообщил о проведении конкурса на самую креативную елку. Эскизы новогодних елок принимаются до 17 декабря, готовые работы собираются в KievIcePortal. 18 декабря в 17.00 начнется интернет-голосование за самую креативную елку из предложенных вариантов.

Подробная информация о фестивале на официальном сайте: http://kieviceportal.com.ua

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/52978