Больным с ВИЧ-инфекцией в Украине грозит прерывание антиретровирусной терапии - эксперт

Киев. 1 ноября. УНИАН. Больным с ВИЧ-инфекцией в Украине грозит прерывание антиретровирусной терапии.

Об этом председатель координационного совета ВОО «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД» Владимир Жовтяк заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в Украине до сих пор не закуплено достаточного количества препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных.

«Несмотря на смену власти в нашей стране, несмотря на революцию Достоинства, в Минздраве не изменилось ничего. На сегодняшний день лекарства для лечения десятков тысяч ВИЧ-инфицированных людей до сих пор не закуплены. В Украине риск прерывания лечения 60 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией такой большой, как никогда. Сегодня, при новой власти, мы констатируем, что система получения сверхприбылей на закупках лекарств не изменилась. Государство потратило более 25 млн грн, закупив препараты по завышенным ценам», - заявил Жовтяк.

Он подчеркнул, что Минздрав переплачивает за эти АРВ-препараты почти на 25%, если сравнивать с ценой, по которой закупает эти же лекарства Глобальный фонд по борьбе ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией.

По словам Жовтяка, Минздрав увеличивал стоимость препаратов, уменьшая количество людей, нуждающихся в АРВ-лечении.

«Во многих центрах СПИДа существует дефицит антиретровирусных лекарств, которые необходимы для лечения больных. Стране нужна реформа здравоохранения, настало время для того, чтобы Минздрав, государство выполняли свои функции по обеспечению больных граждан необходимым лечением», - отметил Жовтяк.

Как сообщал УНИАН, сегодня во всем мире отмечают День борьбы со СПИДом.

По оценкам международных организаций, в Украине наблюдается чрезвычайно острая эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИДу в Европе и среди стран СНГ. В Украине с момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции (1987 год) по состоянию на 1 января 2013 года зарегистрировано 223 тыс. 530 случаев ВИЧ-инфицированных (из них 36 тыс. 830 детей до 14 лет), в том числе 56 тыс. 382 человека с заболеванием СПИДом.

Количество ВИЧ-инфицированных лиц, находящихся под наблюдением в учреждениях здравоохранения, составляет более 129 тыс. человек.