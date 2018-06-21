Ежегодно рак почки диагностируют 5 тысячам украинцев - врачи (видео)

По словам медиков, на сегодняшний день государство не закупает лекарства для этой категории онкобольных.

Киев. 21 июня. УНИАН. Ежегодно рак почки диагностируют 5 тысячам украинцев.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, посвященной Всемирному дню борьбы против рака почки, сообщил доктор медицинских наук, профессор Национального института рака Эдуард Стаховский.

«Ежегодно в мире 338 тысячам человек диагностируют эту болезнь и ежегодно заболеваемость увеличивается на 2-4%. В Украине ежегодно рак почки диагностируют 5 тысячам человек в возрасте от 35 до 70 лет. Около 2 тысяч ежегодно умирают. Мужчины болеют в 1,5 раза чаще женщин. У 20-30% пациентов заболевание диагностируют на той стадии, когда болезнь уже поразила и другие органы», - сообщил он.

По словам профессора, с каждым годом увеличивается число пациентов, которым диагностируют рак почки. По его мнению, сегодня необходима организованная система скрининга, система раннего выявления рака почки.

«Во всем мире эту болезнь выявляют на ранних стадиях. У нас в Украине есть все возможности, достаточно оборудования, которое позволяет нам это сделать. Только нужны определенные организационные мероприятия в стране. На сегодняшний день в Украине разработана классификация, которая позволяет нам воплощать новые подходы к лечению. Мы с 2009 года проводим мероприятия, направленные на то, чтобы при раке почки, где это возможно, сохранять почки и не удалять. Удаляется только опухоль. Хочу сказать, что мы достигли определенных успехов и на сегодняшний день количество удалений почек уменьшилось в Украине и таким образом мы предотвратили инвалидизацию украинцев и максимально сохраняем две почки у пациента, что дает ему возможность в дальнейшем иметь хорошее качество жизни. К сожалению, сегодня государство не закупает лекарства для этой категории больных, и они остаются один на один с болезнью. Это достаточно плачевная ситуация, потому что новые лекарства появились в мире, и они очень дорогие. Люди не могут позволить себе этого, а государство не делает ничего. Пациенты остаются без лечения, необходимого для них», - рассказал профессор.

В свою очередь представитель ОО «Украинская федерация борьбы с раком» Ирина Самилкина во время пресс-конференции на собственном примере рассказала, как ее семья преодолевала рак почки, диагностированный ее мужу.

«Спасибо всем милосердным людям, которые откликнулись, врачам. Нам помогали из разных стран мира, у меня появилось много друзей. Два года мы боролись, муж даже вернулся к работе. К сожалению, в Украине нет никакой программы по онкологии, уже не говоря о помощи таким больным. В 2016 году я была в рабочей группе при Минздраве и представляла интересы больных раком почки. К сожалению, у нас ничего не получилось, никаких средств не выделили, но нужно бороться», - подчеркнула она.

Важность помощи от государства при лечении рака почки подчеркнул и Анатолий Зубарев, который борется с этой болезнью.

«Если бы у нас в государстве была помощь таким онкобольным, было бы очень хорошо. Не все онкобольные могут позволить себе лечение, поскольку оно очень дорогое. Нужно, чтобы государство повернулось к больным лицом. Желательно, чтобы на первых стадиях выявляли эту болезнь», - резюмировал он.