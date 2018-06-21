В "Майдане иностранных дел" фиксируют активизацию Россией попыток поставить под сомнение эффективность санкций против нее (видео)

Председатель правления организации отмечает, что санкции против РФ могут быть эффективными, если будут касаться, в частности, не только существующих сфер, где действуют ограничения, но и новых.

Киев. 21 июня. УНИАН. Российская Федерация активизировала попытки поставить под сомнение эффективность санкций против нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления "Майдана иностранных дел" Богдан Яременко.

"В рамках совместного проекта с "УКРОПом" мы ведем ежедневный мониторинг тенденций в мировой политике и безопасности, обороне. И, с нашей точки зрения, на сегодняшний день активизировались попытки ставить под сомнение политику ограничений, санкций, против действий Российской Федерации в мире. То есть мы видим достаточно организованную, конечно, она организована Российской Федерацией, кампанию, которая ставит под сомнение эффективность санкций", - заявил он.

"Это чисто спекулятивная, с нашей точки зрения, сентенция или теоретический вывод", - добавил Яременко.

По его словам, санкции - это единственный политический способ реагирования государств, несогласных с милитаристическим агрессивным "путинским режимом".

"Даже существующие санкции, конечно, являются не только эффективным сдерживающим средством, средством, которое заставляет Россию платить гораздо больше, чем она когда-либо собиралась и прогнозировала за свою агрессию против Украины. Но также, конечно, нельзя сводить санкции только к вопросам экономического давления на Россию. Санкции - это единственный способ реагирования, политический способ реагирования тех государств, которые не согласны с милитаристическими агрессивными режимами, как "путинский режим". Поэтому санкции важны еще и как политический символ, а не только как инструмент экономического или политического влияния на какое-либо государство", - сказал он.

При этом, председатель правления "Майдана иностранных дел" отметил, что санкции против РФ могут быть эффективными, если будут касаться, в частности, не только существующих сфер, где действуют ограничения, но и новых.

"Конечно, санкции могут быть более эффективными, если они будут включать в себя какие-то дополнительные элементы и в тех сферах, где они уже применяются. Например, порты. Например, морские санкции, авиация или, скажем, персональные санкции или санкции против предприятий... а также, если они будут охватывать новые сферы", - заявил Яременко.