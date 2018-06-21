Фермеры призывают власть усилить ответственность за рейдерство в аграрной сфере ( видео)

В частности, фермеры предлагают ввести уголовную ответственность для нотариусов и госрегистраторов, без участия которых не обходится ни один рейдерский захват.

Киев. 21 июня. УНИАН. В связи с началом кампании по уборке урожая в Украине автоматически увеличилось количество разбойных нападений и рейдерских атак на фермерские хозяйства, в связи с чем фермеры призывают власть защитить их и усилить ответственность за рейдерство в аграрной сфере.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители фермерских хозяйств.

По словам фермеров, они наработали ряд предложений по ужесточению законодательства.

«Обращаясь сегодня к нашим властям, я бы хотел сказать, что мы подготовили обращение к президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, руководителям Национальной полиции, Генеральной прокуратуры, а также НАБУ и всем депутатским фракциям. Мы разошлем этот законопроект для того, чтобы они посмотрели и поддержали», - заявил фермер херсонского агрохозяйства «Водолей» Николай Мартиновец, уточнив, что лично он ранее неоднократно подвергался нападению со стороны бандитов.

"Мне в 2016 году обработали десикантами 466 га озимых в хорошем состоянии, через 4 дня раздавили машину на поле, еще через 2 недели сожгли машину в Херсоне и напали на сына в Киеве. В мае 2017 года мне бросили гранату Ф-1, 4 мая побили моего агронома и тракториста, подожгли технику", - сказал Мартиновец.

По словам фермеров, сейчас идет вал сигналов о нападениях на фермеров южных областей, в первую очередь, в Одесской и Херсонской областях.

«Вчера на фермерском хозяйстве «Радуга», населенный пункт Станиславка Одесской области, в полшестого утра на рапсовое поле зашла техника. Семья владельцев пошла защищать поле, но люди в балаклавах их побили», - отметил присутствовавший на пресс-конференции фермер из Одесской области Николай Ивенко.

"В Беляевском районе недавно также сожгли пшеничное поле, бьют людей. Люди запуганы. В прошлом году на одном из предприятий сожгли комбайн и контору для того, чтобы получить документы. Еще одной семье сожгли десикантом весь урожай" - добавил он.

Адвокат Наталья Сидоренко на пресс-конференции обратила внимание, что ни одна рейдерская атака на аграриев не обходится без участия нотариусов и госрегистраторов, в связи с чем призывает для них ввести уголовную ответственность за незаконные действия.

«Те антирейдерские законы, которые существуют, на сегодняшний день неэффективны. Мы в свою очередь предлагаем внести криминальную ответственность для нотариусов и госрегистраторов за несообщение предыдущему владельцу или арендатору о том, что будет проводиться изменение в реестре», - отметила она.

Кроме усиления ответственности для рейдеров, фермеры также считают необходимым усилить ответственность и для владельцев земли, которые зачастую могут заключать повторные договора на аренду паев с другими арендаторами и тем самым способствуют противостоянию между ними.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Кабинет министров принял решение создать оперативные штабы в регионах совместно с областными государственными администрациями, территориальными подразделениями МВД, Госгеокадастра, Минюста, аграрными ассоциациями для недопущения незаконных захватов урожая и земли у фермеров. Такие штабы работали во время уборочной кампании – до 15 ноября, а в апреле 2018 года Кабмин продлил их работу.

Кроме этого в Украине работает Комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия), которая в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тыс. земельных участков, общей площадью более 8,5 тыс. га.