Представители общины Приирпенья заявляют об игнорировании ее интересов местной властью и бездействии правоохранителей (видео)

Активисты просят генпрокурора отреагировать на ситуацию и дать правовую оценку решению Ирпенского горсовета.

Киев. 22 июня. УНИАН. Активисты Приирпенья заявляют об игнорировании интересов общины местными властями и о бездействии правоохранительных органов в регионе.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, организованной общественным движением «Ирпень против Карплюка и «Новых лиц», сообщил директор юридической компании «Правоэксперт» Сергей Гапон.

Участие в мероприятии приняли также представитель жителей села Стоянка Иван Похвалин, представитель ЖК «Рич Таун» Владимир Позинич, инициативной группы «Пойменные земли г. Ирпень» («Заплавні землі м. Ірпінь») Татьяна Зубриенко, а также другие активисты общины Приирпенья.

Все они проинформировали о проблемах с инфраструктурой, об уничтожении зеленых зон в регионе из-за многочисленного строительства жилых комплексов, которые осуществляются, как они утверждают, без учета мнения местных жителей.

Представители общин пожаловались на отсутствие необходимого количества детских садов, школ, других социальных объектов, при том что резко начала расти численность населения. Также они пожаловались, что вырубаются деревья; начаты работы на пойменных землях рек Ирпень и Буча; из-за увеличения нагрузки на старую сеть возникает проблема с электрообеспечением и тому подобное. При этом строительство жилых комплексов продолжается.

По словам Сергея Гапона, жители Приирпенья решили объединиться в общественное движение, чтобы противостоять произволу местных чиновников, которые ведут себя безответственно, потому что правоохранительные органы соответствующим образом не реагируют.

«Вы выслушали всех присутствующих. Это люди из разных инициативных групп, различных слоев населения, различных частей Приирпенья, но всех объединяет одно - борьба с беззаконием, которое царит в Приирпенье. Это единственное, основное требование к генпрокурору - прекратить существующее беззаконие. К сожалению, об этих правонарушениях - мы не впервые здесь об этом говорим, выносим на суд общественности - знают правоохранители, но должным образом почему-то не реагируют», - отметил Гапон.

«К сожалению, нас доводят до той ситуации, которая была в 2013 году. Очень у меня большая надежда, что эту пресс-конференцию увидят президент, генеральный прокурор. Я надеюсь, что был крайний майдан, что правильная воля тех людей, которые перед нами взяли обязательства на том Майдане, и сейчас являются властью, услышат нас сейчас», - отметил в свою очередь заместитель председателя комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью ВОО СООУ «Народная Рада» Владимир Бороденко.

По словам Гапона, 16 июня была проведена мирная акция протеста в селе Стоянка, где было объявлено ряд требований к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, которые митингующие поддержали полностью.

«Эти требования сформированы в обращении-письме, которые уже 18 июня отвезли в Генеральную прокуратуру Украины, а также в Ирпенский городской совет. К сожалению, уже прошла почти неделя, но к нам никто не вышел на связь, пока тишина», - подчеркнул Гапон.

Таким образом, пояснил он, цель пресс-конференции - озвучить требования общины Приирпенья, которые были сформированы на акции; привлечь внимание генпрокурора и общества к проблеме.

Так, в требованиях речь идет о создании рабочей группы для изучения ситуации в Приирпенье, принятии мер по привлечению к ответственности виновных лиц, устранении негативных последствий деятельности виновных лиц, контроле за деятельностью сотрудников полиции и работников прокуратуры.

Активисты требуют принять законное окончательное решение по уголовным производствам, в рамках которых объявлены подозрения членам команды мэра Ирпеня; остановить все незаконные работы на пойменных землях рек Ирпень и Буча; изучить материалы проверок и уголовных производств по всем фактам обращений жителей Приирпенья.

Также в числе требований, в частности, изучить все решения Ирпенского городского совета, принятые депутатами VII созыва, и дать правовую оценку относительно касающихся изъятия земель из постоянного пользования санаторно-курортных учреждений; изучить ситуацию относительно невыполнения обязательств застройщиком перед инвесторами ряда новых жилых комплексов; привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в избиении активистов.