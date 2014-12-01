Киев. 1 декабря. УНИАН. В Киеве презентовали информационно-исторический портал «Народный дневник Майдана», основанный на устных и письменных рассказах очевидцев и участников событий ноября 2013 года – февраля 2014 года.

Презентовала интернет-проект (http://tviymaydan.com.ua) на пресс-конференции в УНИАН народный депутат, советник президента, заслуженный врач Украины и общественный деятель Ольга Богомолец.

По ее словам, цель Дневника - сохранить события важного для судьбы Украины периода в памяти людей, в памяти поколений такими, какими они были на самом деле.

Проект «Народный дневник Майдана», по замыслу авторов, станет документальной летописью о Майдане для всех поколений украинцев.

«Человеческая память – неустойчивый механизм. Важные события стираются из нее, исчезают детали, нюансы, подробности… После первого года – первая годовщина, это то, что обостряет все чувства, а на вторую годовщину, к сожалению, огромное количество событий, огромное количество деталей теряется в связи с тем, что они просто понемногу уходят из нашей памяти. Поэтому наше задание - за следующий год создать такой ресурс, который потом, в будущем, станет тем первоисточником, на основании которого все наши потомки смогут изучать историю, а также историки, юристы, криминалисты и все те, кто хочет дать себе ответ на большое количество вопросов, возникших после этих событий», - отметила Богомолец.

Она выразила надежду, что на сайте смогут записать свои чувства и отзывы о событиях люди, которые были по обе стороны баррикад.

По информации Богомолец, на сайте можно будет оставить не только письменные отзывы и воспоминания, но и загрузить фото- и видеоматериалы.

На сайте уже есть базовые события, происходившие в тот или иной день. Свой фотоархив передал для Дневника кинорежиссер, сценарист, фотограф Сергей Марченко. Также свои материалы предлагает стример Майдана, общественный активист Александр Аронец.

На сайте будет собираться информация и о событиях Евромайдана, и о событиях Революции достоинства, в которую перерос Евромайдан, а также информация о персоналиях этих событий – Героях Небесной сотни, исчезнувших без вести людях и представителях общественных организаций.

По словам Богомолец, портал создавался около трех месяцев, была проведена значительная работа командой программистов и волонтеров, с привлечением общественной организации. Сайт уже несколько недель работает в тестовом режиме.

«Революция достоинства началась и продолжается. И каждый день мы должны совершать поступки, чтобы усиливать тот толчок, который был дан. Этот путь, который начался, - никак нельзя допустить, чтобы маятник пошел назад. Потому что, если он пойдет назад, у нас может не хватить времени для того, чтобы сделать те необратимые изменения, принять те законы, которые нужны, чтобы Украина шла правдивым, демократическим путем», - отметила Богомолец.