Зоозащитники призывают неравнодушных 3 июля прийти под парламент для поддержки законопроекта 6598 о защите животных от жестокости

Документ предусматривает 65 поправок в 9 действующих зоозащитных законов Украины.

Киев. 25 июня. УНИАН. Зоозащитники и экологи призывают неравнодушных 3 июля прийти к зданию Верховной Рады Украины для поддержки законопроекта №6598, в котором говорится о защите животных от жестокости.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила активистка, представитель Форума спасения Киева Оксана Костюкевич.

«3 июля, во вторник, в 9.00 выходим под Верховную Раду в поддержку этого зоозащитного законопроекта (6598), который является прогрессивным, который спасет десятки-сотни, а может и миллионы животных от всех догхантеров, живодеров и охотников. Этим законопроектом внесены 65 поправок в 9 действующих зоозащитных законов Украины», - подчеркнула Костюкевич.

Как известно, проект закона имплементирует положения международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.

По словам Костюкевич, законопроектом запрещается, в частности: убийство и увечье животных; содержание медведей и других хищных животных в ресторанах, гостиницах и развлекательных центрах; фотоуслуги с животными; попрошайничество с животными; использование огня и других жестоких способов при дрессуре животных в цирках; притравка на барсука, хорька, собак и кошек; эвтаназия как способ регулирования численности бездомных животных; выбрасывание животных на улицу; пропаганда и призыв к жестокому обращению с животными.

Президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская считает, что борьба против жестокости по отношению к животным, зависимым от человека, - это важная задача национальной безопасности Украины.

«Зоозащитное движение в Украине является достаточно зрелым для того, чтобы решительно и конструктивно влиять на правовой аспект в защите животных. Объединяя свои усилия с экологическим движением, мы можем осуществлять большее давление на законодательную и исполнительную власть. Почти 2 года мы работаем над реализацией важного экологического законопроекта 6598, который существенно приблизит наше законодательство к европейским стандартам в экологической сфере. Важной частью этого закона являются статьи о защите животных, усилении ответственности за жестокость по отношению к животным. Откладывать этот вопрос больше нельзя. Тысячи садистов, живодеров и отравителей остаются безнаказанными, ходят на свободе и продолжают издевательства и убийство животных. Безнаказанность порождает новые преступления», - подчеркнула Серпинская.

Она заявила, что цель зоозащитников не только добиться более совершенных законов о защите животных, но и добиться создания необходимых механизмов для реализации этих документов.

«Например, создание судебно-ветеринарной медэкспертизы, без которой суды не могут рассматривать дела об издевательствах над животными, станции временного содержания для конфискованных животных и т.п.», - уточнила Серпинская.

Также, по ее словам, зоозащитники настоятельно будут добиваться действенного контроля за выполнением законов в указанной сфере.

Представитель Форума спасения Киева Костюкевич добавила, что сейчас зоозащитное движение в Украине омолодилось - теперь это люди 20-25 лет, очень образованные, многие из них учились за границей, в Европе, США.

«То есть, теперь это не бабушки-зоозащитницы, а это мощное движение, интеллигентные люди с образованием, будут заниматься проблематикой зоозащиты в Украине методами от самых элементарных - устройство животных - до высоких - продвижение и принятие зоозащитных законопроектов на государственном уровне», - отметила она.

Костюкевич напомнила, что благодаря уже принятым при содействии зоозащитников законам стал возможным недавний арест «наиболее известного живодера», которого, как подчеркнула она, выследили именно активисты-зоозащитники.

Она сообщила, что планируется проводить акции под судом, который будет рассматривать дело догхантера с тем, чтобы добиться его наказания.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко обратил внимание, что в законопроекте 6598 определение получили многие термины, а также выписаны другие вещи, отсутствие которых до сих пор не позволяло реализовать существующее зоозащитное законодательство, и в результате живодеры и убийцы животных оставались безнаказанными.

По его словам, из-за недостатков действующего законодательства в настоящее время «правоприменительная практика» в сфере защиты животных практически сведена к нулю.

«Самое главное преимущество законопроекта в том, что мы своими поправками заставляем работать законодательство. Если они (законопроекты) пройдут, тогда действительно можно будет наказывать всех негодяев, которые жестоко обращаются с животными. Сейчас в Украине их наказать практически невозможно», - отметил Борейко.

Он также обратил внимание, что благодаря этому законопроекту станет возможным изъятие животных у тех, кто издевается, в частности, речь идет о нищих, фотографах, контрабандистах и других. Предполагается создание мест временного содержания изъятых животных.

В то же время, сказал он, сегодня проблемными остаются вопросы, касающиеся создания в Украине зоополиции, работы цирков с животными, также есть проблемы с работой зооинспекции, налаживанием работы «скорой помощи» для животных и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Верховная Рада направила на доработку субъекту законодательной инициативы проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№6598).

За это решение проголосовали 229 народных депутатов из 328, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим депутаты не смогли принять его в первом чтении или направить на доработку в профильный комитет.

Законопроектом, в частности, в законе "О животном мире" устанавливается, что виды животных, которые не занесены в Красную книгу Украины, но являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения на территории Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя, могут заноситься в Перечень видов животных, подлежащих охране на этих территориях.

В законе "О защите животных от жестокого обращения" уточняется определение жестокого обращения с животными. Дается определение увечья и телесного повреждения животного.

Регулирование численности диких животных и животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, и бездомных животных осуществляется методом биостерилизации с последующей вакцинацией и клипсованием.

Кроме того, запрещается использование и содержание медведей, хорьков, барсуков, кошек, собак и волков на охотничьих испытательных станциях, а также для проведения испытаний, соревнований и притравки охотничьих собак.

Запрещается использование животных в качестве мишени при обучении в стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

Также вносятся изменения в правила обращения с животными в сельском хозяйстве, скотоводстве, в рыбном хозяйстве, при получении продукции животного происхождения.

Ряд изменений вносится и в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в Уголовный кодекс Украины.

В частности, устанавливается, что жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе бездомными, а также травля животных друг на друга или на других животных, если эти действия привели к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного, насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, распространение материалов с призывами к совершению таких действий, - наказываются лишением свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией животных или без таковой.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, - наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией животных или без таковой.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные с особой жестокостью, или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией животных или без таковой.