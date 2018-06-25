Принятие закона о внесудебном блокировании сайтов приведет к ограничению свобод в интернете и монополизации рынка доступа к сети – эксперты (видео)

Также, по словам экспертов, это может привести к свертыванию прав и свобод граждан и к преследованию политических оппонентов власти.

Киев. 25 июня. УНИАН. Принятие закона о внесудебном блокировании сайтов повлечет за собой ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станет основанием для монополизации рынка предоставления услуг по доступу ко Всемирной сети.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители интернет-сообщества Украины, обсуждая законопроект №6688 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении информационной безопасности Украины».

Как отметил глава правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко, одной из главных норм законопроекта является блокировка интернет-ресурсов в досудебном порядке по решению следственного судьи.

«На наш взгляд, этот законопроект полностью игнорирует опыт демократических стран, в том числе тех, которые находятся в состоянии войны, например Израиля. Мы не призываем к тому, что вообще не надо защищать наше информационное пространство, но защита информационного пространства должна происходить в рамках опыта других государств и в первую очередь демократии свободного общества», - сказал он.

Кроме того, разработчики законопроекта (народные депутаты Иван Винник, Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновил) предусмотрели введение нормы о закупке операторами за свой счет специального оборудования, что в итоге негативно отразится на каждом пользователе Всемирной сети.

«В дальнейшем это приведет к удорожанию услуги предоставления доступа к сети Интернет, потому что это путь к монополизации. Не все операторы смогут закупить это оборудование», - отметил Федиенко.

По его словам, в случае принятие законопроекта необходимо будет внести ряд изменений в уже существующие нормативно-правовые акты, с которыми законодательная инициатива депутатов не коррелирует.

Как добавила присутствовавшая на пресс-конференции глава совета ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова, главным итогом принятия законопроекта будет именно возможность блокировать на 48 часов любой интернет-сервис или интернет-ресурс без решения суда.

«Почти никакого отношения ни к оперативному выявлению, реагированию, предупреждению, предотвращению, нейтрализации киберугроз, кибератак или киберпреступлений он не имеет. Этот закон о временном блокировании и внесудебном решении о таком блокировании», - сказала Попова.

При этом, добавила она, обязательство интернет-провайдеров блокировать те или иные ресурсы, которые физически расположены за пределами Украины, практически невозможно выполнить, о чем свидетельствует ситуация с запретом российских соцсетей – от них отказались или сознательные граждане, или те, кто не смогли обойти блокировки.

«А ещё вводится новое наказание – 1% от дохода оператора-провайдера за невыполнение этих предписаний и 5% дохода за минувший год за повторное нарушение. Для многих это огромные деньги, тем более что этот законопроект требует от операторов сделать то, что сделать в принципе невозможно, нет эффективной блокировки», - сказала Попова.

Как считает глава Национальной Ассамблеи Украины Гражданского Сектора Иван Петухов, желание побыстрее принять подобный законопроект связан с необходимостью зачистить информационное пространство страны в преддверии выборов.

«Этим проектом закона предлагается расширить такое понятие, как «технологический терроризм». Сегодня под технологический терроризм подпадает любая дискуссия вокруг тех или иных преступных действий представителей власти. Если этот закон будет принят, мы утратим возможность в интернете их обсуждать. По сути, этот закон вводит тоталитарный режим или начинает введение режима, который действует в Российской Федерации», - сказал он.

Как отметили участники пресс-конференции, законопроект планируется рассмотреть в Верховной Раде в течение текущей сессии.

Как сообщал УНИАН, законопроект №6688 вносился в повестку дня сессии парламента в июле 2017 года, но тогда депутатам не хватило голосов для этого. 21 июня 2018 года законопроект №6688 был успешно внесен в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии.