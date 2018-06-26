ДЮСШ успешнее будут работать в подчинении подразделений спорта местного уровня, а не образовательных - депутат Эвелина Березанская (видео)

Депутат Васильковского горсовета и спортсменка Березанская сообщила о начатом процессе подчинения местной ДЮСШ.

Киев. 25 июня. УНИАН. Специалисты настаивают, что детско-юношеские спортивные школы более успешно будут работать в подчинении профильных подразделений спорта местного уровня, а не образовательных.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила спортсменка, депутат Васильковского городского совета VII созыва, начальник отдела молодежи и спорта Васильковского городского совета Эвелина Березанская, информируя о начатом ею процессе реформирования Васильковской детско-юношеской спортивной школы.

Она отметила, что в течение года занимается вопросом переподчинения ДЮСШ от Отдела Образования Отделу молодежи и спорта, но пока не нашла окончательной поддержки депутатского корпуса. В то же время Березанская убеждена, что со временем придет правильное понимание её инициативы.

«Имея педагогический стаж 10 лет и будучи спортсменом - в прошлом занимаясь легкой атлетикой, конечно, я знаю по собственному опыту, как можно органам местного самоуправлениями становление и развитие спорта в Василькове. Город спортивный, богатый спортивными традициями, у нас есть участники Олимпийских игр. Зная спортсменов, зная как раньше всё было, используя свой опыт того, что видела в Европе, я понимаю, каким образом можно создать условия для развития спорта. И конечно, что все это я хочу передать родному городу», - подчеркнула Березанская.

Она напомнила, что в 2013 году Кабинет министров принял решение о типовом положении по ДЮСШ, в соответствии с которым на государственном уровне ДЮСШ подчиняются Министерству молодежи и спорта. «Это на местном уровне, логично, что спорт относится к спорту, а образование занимается образованием. Поэтому моя цель - подчинение ДЮСШ соответствующему отделу и наладить правильный путь развития», - подчеркнула Березанская.

Она сообщила, что инициировала внесение изменений и Устав школы и ее переподчинение. Депутат пояснила, что принятие таких изменений позволит в коммунальной ДЮСШ создать соответствующие условия для работы спортивных секций, обеспечить ее кадровым профессиональным персоналом, организовывать необходимые для спортсменов учебно-тренировочные сборы. При этом, подчеркнула она, будут обеспечены бесплатные тренировки детей в школе.

Березанская признает, что на это нужны средства из бюджета, но это длительный процесс, поэтому вопрос с финансированием можно будет решить.

«Так сложилось исторически с бывших времен, когда было Министерство образования и науки, молодежи и спорта - то есть когда было все объединено, что она была подчинена Отделу образования исполнительного комитета. Понятно, что моя цель - привести в соответствие все документы, касающиеся спортивных учреждений. Вопросы развития спорта в городе были обсуждены с мэром и тот поручил разработать соответствующий проект, который вылился в проект, который касается переподчинения ДЮСШ», - сообщила Березанская.

Депутат отметила, что значительная часть спортивных юношеских школ в Украине уже подчинены именно структурам спорта, а Васильков отстает от этого процесса и теряет время.

Она пояснила, что проект о переподчинении сначала был поддержан Васильковским советом, но на следующей сессии отменен. По словам Березанской, это произошло из-за искажения информации о сути проекта.

«Но я думаю, что мы на правильном пути и движемся в правильном направлении», - сказала депутат.

«Сейчас, на мой взгляд, это пока один из самых быстрых путей. Но он обдуман, взвешен, потому что мы изучили всю нормативно-правовую базу... Это нельзя воспринимать как изъятие ДЮСШ из системы образования, но организационно-методическое обеспечение должно принадлежать Отделу спорта, потому что это логично и нормально», - отметила Березанская.

Она отметила, что как профессиональный специалист понимает важность создания необходимых условий для занятий спортом, а это включает соответствующее оборудование помещений секций и профессиональный кадровый состав.

«Во время сессии звучали высказывания, что решение о перепрофилировании ДЮСШ незаконно, на скорую руку сделано. Но это не так, мы понимаем о чем говорим, потому что готовили документ почти год. Это искусственное искажение информации, искусственное создание ситуации», - заверила Березанская.

Она отметила, что будет продолжать отстаивать свою позицию.

«Главное - надо сформулировать цель. Мне моя цель ясна. Все мои попытки искренние и прозрачные. И я думаю, что в конце концов всё будет самым лучшим образом», - добавила она.