Энергетическая политика Украины должна стать независимой от изменений состава правительства – эксперты

Киев. 2 декабря. УНИАН. Энергетическая политика Украины в контексте обеспечения национальной безопасности должна стать независимой от изменений состава правительства и являться основным стратегическим приоритетом для власти.

Такое мнение высказали эксперты в рамках круглого стола в УНИАН на тему «Кризис в Украине: источники его возникновения и пути преодоления», организованного Европейской экономической палатой в Украине совместно с Институтом эволюционной экономики.

«Нет на сегодняшний день определенной энергетической стратегии развития нашей страны. Не полностью используются энергосистемы Украины», - сказала глава наблюдательного совета Европейской экономической палаты в Украине Елена Григорская.

По словам директора Института эволюционной экономики Игоря Макаренко, действующая власть по непонятным причинам не привлекает научный потенциал Украины для реформирования энергосистемы.

«К большому сожалению, ожидания наши, связанные с приходом нового правительства, не оправдались. Уже на первых шагах мы не заметили тех движений, которые должны были решить проблемы в части инновационных секторов экономики и инновационных секторов энергетики», - сказал Макаренко.

По мнению эксперта Института украинской политики Артема Петренко, в действующем коалиционном соглашении отсутствуют стимулы для повышения энергоэффективности, а повышение тарифов на энергоресурсы не решит всех проблем.

«Очень легко повысить тарифы, но сложно выстроить систему социальной защиты населения», - отметил Петренко.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.