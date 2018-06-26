Идеи «Нового курса Украины» демонстрируют готовность Тимошенко к обновлению, но для их реализации нужны проектные решения - эксперты (фото, видео)

Также эксперты и политологи считают, что лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко больше не хочет быть «заложником» устаревшей формы правления.

Киев. 26 июня. УНИАН. Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, представив идеи «Нового курса Украины», продемонстрировала готовность к обновлению, но для реализации этих идей необходимы проектные решения, в противном случае они могут остаться в категории мечтаний.

Об этом эксперты и политологи заявили во время пресс-конференции на тему: «Президентская кампания 2019: Новый курс Юлии Тимошенко - мечтательность или политическая инновация?», которая состоялась в УНИАН.

«Идеи нового общественного договора, новых общественных отношений, новой конституции, перезагрузка страны, по-моему, является позитивной. Фактически, Юлия Владимировна таким образом легитимизирует мечтательность в политике. А, как правильно было отмечено, мечта - это уже первый шаг к инновации. Не факт, что мечта превращается в инновацию, для этого нужны ее расшифровки, проектирование», - отметил председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр» Олег Саакян.

По его словам, по этому вопросу Тимошенко уже провела форум и встречу с экспертами.

«То есть очевидно в команде Тимошенко есть понимание, что, кроме лозунгов, заявлений, идеи, нужно еще и сформировать её в виде пакета проектных предложений... И в этом случае, хотя бы тем, что идет легитимизация в политическом дискурсе вот этих мечтаний, мне кажется, что это является позитивным. Потому что очень часто наши политики так сформировались исторически, что не смотрят вверх, а смотрят только под ноги, а еще чаще - в карманы, причем не в свои. А вот политиков, которые бы умели смотреть вверх, предложить новые идеи, в Украине как-то не было», - добавил Саакян.

По мнению эксперта, когда мечтательность возвращается в политику, «когда политика начинает возвращать себе визионерскую, лидерскую функцию, то тогда появляется шанс».

Он считает, что кандидаты в президенты начнут борьбу идеями, а кто не начнет, «тот останется в стране в прошлом, не в сегодняшнем политическом тренде».

В свою очередь председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко положительно оценил «Новый курс Украины», представленный недавно на форуме в Киеве.

«Я не слышал выступления Юлии Владимировны, некоторые предложения коллег, действительно, это выглядит как утопия, красивая, очень амбициозная утопия, не быть в хвосте того, что нам предлагают наши западные партнеры, то, что уже сделали наши соседи, а самим предложить другой качественный продукт, революционный, стать самим в авангарде. Это очень амбициозно. Но выглядит действительно утопично... Но Тимошенко не похожа на мечтательницу и человека, который верит в утопию, которая подвержена утопии. Зачем в это играть?» - сказал Фесенко.

По мнению политолога, Тимошенко понимает, что часть идей «Нового курса» не будет воспринята или будет серьезно раскритикована, будут проблемы с их реализацией.

«Мне кажется, это связано с тем, что здесь срабатывает банальная вещь. Она дважды была премьер-министром. И она об этом сама говорила, что фактически была определенной заложницей устаревшей системы государственного управления. Она не хочет, если в третий раз придет к власти в качестве президента, быть заложницей системы, она хочет её изменить. Как изменить? У нее нет готового плана. Она понимает недостатки, проблемы системы, а вот как изменить, в этом ей необходима помощь. И именно поэтому, я так понимаю, привлекла экспертов, которые могли предложить даже нестандартные решения, предложила открытую дискуссию», - пояснил Фесенко.

Он добавил, что Тимошенко хочет получить «рецепты изменений, и на основе предложений для себя сформировать приемлемый сценарий и формат новой системы управления» для реализации в дальнейшем социально-экономических и политических изменений.

Фесенко также акцентировал внимание на важности того, что лидер «Батькивщины» демонстрирует готовность к обновлению.

«И, собственно, это сочетание и собственной мотивации, и политической, с точки зрения того, как дальше управлять страной, политтехнологической мотивации. Это все, на мой взгляд, дает шанс, чтобы была борьба не только личности, но была содержательная дискуссия. Нам действительно надо думать, не просто о том, кто станет новым президентом, а как должна развиваться страна», - отметил эксперт.

В то же время исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда добавил, что выступление Тимошенко на форуме, где был представлен «Новый курс Украины», произвело на него положительное впечатление.

«Чисто визуальное впечатление моё от выступления Тимошенко, конечно, положительное, она опытный политик. Но есть определенный диссонанс: когда человек более 20 лет в украинской политике - в высшей лиге украинской политики - и видела, в отличие от многих своих коллег, и «медные трубы, и огонь, и воду», и тюремную камеру, то, когда человек говорит о новом курсе, конечно, возникает достаточно много вопросов», - сказал Магда.

Вместе с тем, по словам эксперта, он «не уверен, что новый общественный договор можно напечатать на 3D-принтере», и выразил мнение, что набор новых лозунгов сложно корреспондируется с украинскими реалиями.

Напомним, Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала о 16 новшествах «Нового курса Украины», представленного 15 июня на форуме в Киеве.

По её словам, между государством и украинским обществом должен быть заключен новый общественный договор - новая Конституция, чтобы граждане наконец получили реальные возможности для управления государством.

Среди новшеств «Нового курса Украины»: парламентская форма правления канцлеровского типа, всенародное избрание парламентского большинства и канцлера, новая система выборов в парламент в два тура, законодательно закрепленные контролирующие функции оппозиции, создание новой контролирующей ветви, независимой от власти, - Национальной ассамблеи самоуправления власти, предоставление гражданам права законодательной инициативы и тому подобное.

Тимошенко уверена, что алгоритм коллективной работы над новым общественным договором должен быть таким: специалисты из разных сфер деятельности должны на специальной платформе предложить свое видение, затем этот проект анализируют эксперты, дальше документ отдается на анализ специальному органу - конституанте, которая и готовит окончательную версию новой Конституции, которая выносится на одобрение всенародным референдумом.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/80570