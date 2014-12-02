Реформирование системы технического регулирования позволит устранить барьеры для выхода украинских товаров на международные рынки – эксперт

Киев. 2 декабря. УНИАН. Реформирование системы технического регулирования в Украине в соответствии с европейскими стандартами позволит устранить барьеры для выхода украинских товаров на международные рынки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал президент Международной ассоциации органов по оценке соответствия Владимир Чекалин.

«Реформирование системы технического регулирования – это не просто регулирование ради регулирования, а для того, чтобы устранить технические барьеры торговли, и для того, чтобы товары, производимые в Украине, свободно могли перемещаться на рынке как международном, так и европейском», - сказал Чекалин.

В свою очередь, также присутствовавший на пресс-конференции эксперт по юридическим вопросам проекта Евросоюза по устранению технических барьеров торговли между Украиной и ЕС Дмитрий Луценко подчеркнул, что система технического регулирования должна быть выстроена в соответствии с европейскими требованиями.

«Украина должна построить такую систему технического регулирования, которая бы полностью соответствовала европейским требованиям. И все органы, которые работают в этой системе (государственные и контролирующие органы по оценке соответствия), должны действовать в соответствии с правилами, которые действуют в Европе», - сказал Луценко.

По его словам, помимо этого, необходимо внедрять технические регламенты, которые должны полностью соответствовать европейским директивам.

«В основе этих технических регламентов должны лежать европейские директивы, причем требование такое – отклонения касательно технических аспектов не допускаются. Все технические требования европейских директив должны быть идентично пересажены в украинское законодательство и в украинские технические регламенты», - отметил Луценко, добавив, что на сегодняшний день из более чем 40 различных регламентов, принятых в Украине, лишь несколько соответствуют европейским директивам.

Участники пресс-конференции также сошлись во мнении, что в системе технического регулирования, построенной по европейскому образцу, не должно остаться места ручному регулированию данной отрасли со стороны государства, что зачастую встречается сейчас.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них. Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество украинских предприятий.