В Украине за год работы сервиса по оказанию помощи в прекращении курения за консультациями обратилось более 4 тыс. человек - специалисты (фото, видео)

Консультанты сервиса подводят клиентов к установлению даты отказа от курения и мотивируют бросить вредную привычку.

Киев. 27 июня. УНИАН. В Украине за год работы в национальный сервис по оказанию помощи в прекращении курения, в который входит бесплатная «горячая» телефонная линия и сайт, за консультациями обратилось более 4 тысяч человек.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор проектов общественной организации «Жизнь» Екатерина Рымаренко.

«За этот период (с 20 июня 2017 года - УНИАН), годовой период работы, к нам обратилось более 4 тысяч клиентов на «горячую» телефонную линию и более 13,5 тысяч клиентов посетили наш сайт. Консультанты провели более 700 полноценных консультаций. Имеется в виду, что это полный цикл - от начала установления причин курения до разработки плана отказа от курения», - пояснила она.

По ее словам, в большинстве случаев на «горячую» телефонную линию обращались мужчины - более 80%.

«Около 15% от общего количества получивших консультации - это друзья и родственники курильщиков. И в их структуре как раз подавляющее большинство женщины», - отметила Рымаренко.

«Если посмотреть на возрастную группу, то подавляющее большинство людей, которые к нам обращались, - это лица среднего и старшего возраста, от 50 до 70 лет», - добавила она.

Координатор проектов ОО «Жизнь» отметила, что 92% из тех, кто обращался, являются курильщиками сигарет. Также многие курят более 30 лет: они выкуривают 1-1,5 пачки сигарет в день, и более 60% из них выкуривают первую сигарету в течение 30 минут после пробуждения.

«Более 80% тех, кто обращаются на «горячую» линию, имеют опыт отказа от курения. И довольно большой процент имеют опыт нескольких попыток отказа, но эти попытки не увенчались успехом: люди продолжают курить», - сказала она.

Вместе с тем, добавила Рымаренко, более 60% лиц показали свою готовность бросать курить прямо сейчас. «Основная причина, ради которой звонят и хотят отказаться от курения - это собственное здоровье, что в принципе и очевидно, поскольку люди старшего возраста и с большим стажем курения имеют определенные проблемы», - подчеркнула она.

«Можем увидеть, что наибольший процент имеющих проблемы со здоровьем имеют именно сердечно-сосудистые заболевания, инвалидность, заболевания органов дыхания и так далее», - добавила Рымаренко.

Вместе с тем, по ее словам, согласно данным Google Analitycs, веб-сайтом больше пользуются люди в возрасте от 20 до 40 лет и женщины. Они имеют стаж курения от 5 до 20 лет и, как правило, выкуривают 0,5-1 пачку сигарет в день. При этом 35% пользователей сайта имеют высокий или очень высокий уровень никотиновой зависимости, а более 80% - пытались бросить курить, многие делали более чем одну попытку.

При этом в сервис в большинстве обращались из тех регионов, где есть представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Как на «горячую» линию, так и на сайт обращались люди из тех регионов, где работает ВОЗ. Это - город Киев, Днепропетровская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Харьковская области", - сообщила Рымаренко.

Вместе с тем она подчеркнула, что сейчас «горячая» линия работает только в так называемом реактивном режиме. «Мы не ведем клиентов, мы реагируем на запросы клиентов к нам. Наша основная задача во время разговора с клиентом - подвести его к установлению даты отказа от курения, разработать индивидуальный план отказа от курения. Ну и, собственно, мотивировать человека это сделать и сказать, что мы всегда готовы помочь в случае, если будут какие-то трудности, человек может к нам позвонить и получить консультацию», - пояснила Рымаренко.

В свою очередь главный врач Киевского городского центра здоровья и эксперт сервиса по оказанию помощи в прекращении курения Отто Стойка заявил, что целью проекта, в частности, является размещение информации о сервисе на каждой пачке сигарет. "Конечная цель наша (такая розовая наша мечта пока, но, я думаю, что эта цель действительно таки важна) - чтобы на каждой пачке сигарет был написан этот телефон и этот сайт. И это в странах, где это практикуется, показывает действительно высокую эффективность", - сказал он.

Внедрение работы национального сервиса по оказанию помощи в прекращении курения общественной организацией «Жизнь» состоялось при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества, а также при совместной разработке Министерства здравоохранения Украины в Бюро ВОЗ в Украине.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Украине от вызванных курением болезней умирают 85 тысяч человек.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/80589