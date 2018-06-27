В Киеве представили Всеукраинский народный проект «Национально-освободительное информационное пространство» (фото, видео)

Организаторы призвали граждан приобщиться к проекту с целью изменить жизнь в стране к лучшему.

Киев. 27 июня. УНИАН. В Киеве представили Всеукраинский народный проект «Национально-освободительное информационное пространство», цель которого заключается в распространении объективной и правдивой информации о состоянии дел в государстве и в единении патриотов ради изменения жизни в Украине к лучшему.

Соответствующий проект на пресс-конференции в УНИАН презентовали представители Гражданского движения Народного сопротивления «Украина, которая борется».

Генеральный директор ООО «Украинская вещательная телекомпания Столица», заслуженный работник социальной сферы Валентина Виноградова отметила, что над проектом «Национально-освободительное информационное пространство» проходила кропотливая работа.

Она отметила, что на базе «Украинской вещательной телекомпании Столица» было решено создать «общественный канал народного видения». «Это люди, это общество. В любом случае журналисты не подвластны, скажем, олигархам и каналам», - сказала она.

К участию в проекте приглашены другие небольшие вещательные компании с целью объединения усилий для создания на рынке СМИ в Украине «национально-освободительного информационного пространства обмена информацией». Также к проекту присоединилась американская корпорация USA Media Corporation.

«Сегодня Украине именно такое пространство нужно, информация искажается, информация подается ложной», - убеждена Виноградова.

Она добавила, что рядовому гражданину трудно сориентироваться в украинском информационном пространстве из-за большого объема информации на разных ресурсах, в том числе на видеохостинге Youtube, и выразила убеждение, что эту ситуацию надо менять.

Кроме того, по ее словам, «небольшие вещательные компании в Украине не имеют возможности вообще о себе заявить», чтобы о них знала широкая общественность.

Виноградова также отметила, что патриоты, которые участвовали в Революции достоинства, сегодня «разбежались» по лагерям различных олигархов. Она выразила убеждение, что патриоты должны объединяться, а проект «Национально-освободительное информационное пространство» создает для этого необходимые условия. «Мы готовы открыть свои двери для любого, кто хочет изменить Украину по позитивному сценарию к лучшему, чтобы остановить тот беспредел, в котором мы сегодня живем, как в страшном сне», - отметила она.

Гендиректор ООО «Украинская вещательная телекомпания Столица» отметила, что в Украине попираются права человека, а также первоочередное право на жизнь. В этой связи она отметила, что если бы в Украине полностью соблюдались положения Конституции, тогда страна стала бы «центральным европейским государством в мире».

«Сегодня система олигархов такова, что в Украине нет среднего класса. Только средний класс может изменить ситуацию будущего Украины. Если этого класса нет, никто, никакие патриоты и патриотисты этого класса сделать не могут, а система сделана так, что средний класс истреблен. У нас есть богатые и бедные», - заявила она.

Также гендиректор ООО «Украинская вещательная телекомпания Столица» убеждена, что нельзя оставаться бездейственным. «Если мы патриоты, мы должны думать прежде всего о своей стране и ее будущее. И мы сегодня предлагаем всем, кто хочет быть журналистом, кто является журналистом, кто является юристом, адвокатом, присоединиться к нашему «Национально-освободительному информационному пространству», - призвала она.

Виноградова сообщила, что в рамках проекта планируется в каждом районном центре и селе открыть представительство для проведения журналистских расследований и ответить на вопрос, что делать.

По ее убеждению, каждый гражданин, приобщившись к проекту, получит возможность изменить ситуацию в стране. Виноградова отметила, что прежде всего в Украине гражданам надо объединяться. «Надо участвовать, рассказывать о том, что происходит в каждом районе, в каждом городе», - добавила она.

По ее словам, люди имеют право избрать народного президента согласно Конституции Украины. «Я хочу обратиться ко всему украинскому народу, к людям, которым небезразлична Украина. Люди, мы сегодня имеем шанс избрать народного президента. Не продаваться, не вестись на провокации», - заявила она.

По ее убеждению, в каждой общине должны знать, кто является лидером и кого надо поддержать. «Моя цель, цель и задача: помочь Украине встать с колен. Помочь собраться патриотам, а не разбегаться в разные стороны», - заявила Виноградова.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/80594