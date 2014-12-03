Human Rights Watch призывает Украину пригласить Международный уголовный суд для расследования нарушений прав человека на Донбассе

Киев. 3 декабря. УНИАН. Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch призывает Украину пригласить Международный уголовный суд для расследования нарушений прав человека на востоке страны.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

В частности, он напомнил, что украинское правительство приглашало Международный уголовный суд для ознакомления с ситуацией и расследованием тех нарушений, которые происходили во время Евромайдана.

При этом он отметил, что приглашение украинской власти было ограничено коротким периодом времени. По его словам, "все мы хотим, чтобы те, кто виноват в убийствах на Майдане, отвечали перед законом".

"Мы хотим, чтобы Украина ратифицировала Римский статут, то есть присоединилась к юрисдикции Международного уголовного суда. Если для этого необходимо внести изменения в Конституцию, мы надеемся, что эти изменения будут внесены быстро", - сказал Рот.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что даже без внесения изменений в Конституцию или Уголовный кодекс и официального присоединения к Римскому статуту Украина может подготовить заявление для приглашения Международного уголовного суда, чтобы расследовать те нарушения, которые происходят на востоке Украины.

"Привлечение Международного уголовного суда в восточных регионах будет очень хорошим предохранителем последующих нарушений в этом регионе", - отметил он.

Рот заметил, что в этой ситуации возникает риск, что определенное преследование может быть сосредоточено и на правительственных силах. "Впрочем, если правительство серьезно относится к своим обязательствам и уважает Женевские конвенции, то, конечно, оно должно намного меньше бояться результатов расследований Международного уголовного суда, чем сепаратисты", - подытожил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. В результате более 4,3 тыс. граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.