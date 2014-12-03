Human Rights Watch советует власти Украины при создании Мининформполитики руководствоваться честностью, а не пропагандой в ответ на пропаганду РФ

Киев. 3 декабря. УНИАН. Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch советует украинской власти при создании Министерства информационной политики руководствоваться честностью, а не пропагандой в ответ на пропаганду России.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

"Что касается Министерства правды, я понимаю, что Украина чувствует себя жертвой пропагандистской машины России. Мой опыт показывает, что наилучшая реакция на пропаганду - это не пропаганда в обратную сторону, а честность. Честность также включает то, чтобы признавать ошибки", - сказал он.

Вместе с тем Рот выразил надежду, что когда разные международные организации будут указывать на проблемы, то "украинское правительство будет на них реагировать, а не отрицать".

Как сообщал УНИАН, власть инициировала создание в структуре Кабмина Министерства информационной политики, и 2 декабря Верховная Рада уже назначила Юрия Стеця на должность министра информполитики.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призвала народных депутатов отказаться от создания такого министерства.

Народный депутат от «Народного фронта», советник министра внутренних дел Антон Геращенко считает, что главной задачей этого министерства должна стать защита информационного пространства Украины от российской пропаганды и контрпропаганда в России и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.