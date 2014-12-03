Большинство украинцев не понимают, что такое децентрализация – опрос

Киев. 3 декабря. УНИАН. Всего 4% украинцев правильно понимают, что такое децентрализация власти.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила кандидат социологических наук, руководитель социологического агентства «Фама» Марьяна Малачивская-Данчак, представляя результаты социологического исследования.

Она отметила, что исследование проводилось в октябре. «Мы увидели, что украинцы не понимают и не знают, что такое децентрализация власти. Есть лишь 3,9% среди всех опрошенных, среди взрослого населения Украины, то есть после 18-ти лет, которые правильно понимают суть децентрализационных процессов», - сказала Малачивская-Данчак.

В то же время почти половина опрошенных понимают децентрализационные процессы частично правильно.

«Остальные – это почти 40% - трактуют понятие децентрализации не правильно», - отметила она.

Кроме того, добавила Малачивская-Данчак, 15% опрошенных указали, что отрицательно относятся к децентрализации. Скорее положительно и положительно – 47%, остальные не определились. «С увеличением компетентности растет положительное отношение к процессам децентрализации», - сказала она.

Что касается распределения ответственности между центральными и местными органами власти, то опрос показал, что в среднем украинцы готовы большинство полномочий передать органам местной власти.

В то же время центральной власти они хотели бы оставить медицину, образование и социальную помощь. Среди наиболее приоритетных вопросов, которые опрошенные хотели бы передать местной власти, - развитие инфраструктуры, застройка территорий, благоустройство, пассажирские перевозки, жилищно-коммунальные услуги, выбор языка официального общения.

Региональное отличие в распределении ответственности заключается в том, что в западной части Украины больше всего (55,1%) тех, которые считают, что нести ответственность за экономическое развитие территорий должна местная власть, а за выбор официального языка общения (53,9%) – центральная.

Жители северной (55,5%) и центральной (56%) части Украины также считают, что определять официальный язык общения должна центральная власть. Большая доля (50,1%) тех, которые считают, что за экономическое развитие территории должна отвечать центральная власть, проживают в восточной части Украины.

«Если прочитать план власти так, как предусмотрено в коалиционном соглашении, то мы видим, что следующий год будет очень сложным в плане того, что реформ будет много, и это одна из ведущих реформ, которая должна произойти», - сказал эксперт Института политического образования Александр Солонтай по поводу децентрализации.

Он отметил, что должна начаться подготовка изменений в Конституцию, а также параллельная подготовка изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы, которые будут предусматривать «другую систему финансирования всего, что есть в Украине, и связано с местной властью, всеми учреждениями и взиманием налогов».

В рамках исследования социологического агентства «Фама» методом “Face to face” были опрошены 2 тыс. совершеннолетних жителей Украины (кроме представителей Донецкой и Луганской областей, а также Крыма).

Погрешность репрезентативности выборки с доверительной вероятностью 0,954 не превышает 2,2% для показателей, близких к 50%, 1,8% - для показателей, близких к 25% или 75%, 1,3% - для показателей, близких к 10% или 90%, 0,9% - для показателей, близких к 5% или 95%, 0,4% - для показателей, близких к 1% или 99%.

Результаты исследования являются репрезентативными по пяти регионам Украины: Запад (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области), Север (Волынская, Ривненская, Житомирская, Киевская область и Киев), Восток (Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская области), Центр (Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Днепропетровская области), Юг (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области).

Погрешность репрезентативной выборки по регионам с доверительной вероятностью 0,954 не превышает 4,9% для показателей, близких к 50%, 4,2% - для показателей, близких к 25% или 75%, 2,9% - для показателей, близких к 10% или 90%, 2,1% - для показателей, близких к 5% или 95%, 1% - для показателей, близких к 1% или 99%.