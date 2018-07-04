Министерства затягивают выполнение закона о доступе к объектам инфраструктуры – Телекомпалата Украины

Из десяти документов правил и методик о доступе к объектам инфраструктуры на сегодня принято только два.

Киев. 4 июля. УНИАН. Министерства Украины сознательно затягивают процесс подготовки правил и методик во исполнение закона о доступе к объектам инфраструктуры, что создает условия для получения неправомерной выгоды владельцами инфраструктуры.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила глава совета Ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяна Попова.

«По нашему мнению, министерства сознательно затягивают процесс подготовки проектов правил и методик (о доступе к объектам инфраструктуры – УНИАН), чем создают идеальную среду для получения неправомерной выгоды владельцами инфраструктуры. Именно поэтому мы обратились к антикоррупционным органам с просьбой помочь», - сказала Попова.

Она отметила, что из 10 документов - правил и методик - на сегодня разработан только один комплект, состоящий из 2 документов.

«Это сделала Национальная комиссия по вопросам регулирования связи. Мининфраструктуры, Минрегионстрой и Минэнерго из тех документов, которые им положено было разработать, ни одного еще даже не отправили в Кабмин на обработку», - сказала глава совета Телекомпалаты Украины.

По ее словам, Закон Украины «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей» на данный момент не выполняется.

«Три недели назад мы направили письмо в НАБУ, НАПК, генеральному прокурору и в Национальную полицию Украины относительно невыполнения положений закона, вступившего в силу больше года назад. Мы видим в этом коррупционные действия, ведь невыполнение этого закона приводит к тому, что владельцы объектов инфраструктуры устанавливают плату для операторов и провайдеров по своему усмотрению, и плата часто сильно завышена», - пояснила Попова.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, в правительстве часто говорят о необходимости развития цифровой инфраструктуры, однако по-прежнему не создали единого ответственного органа.

«В Кабинете министров нет человека или органа, ответственного за вторую по росту ВВП отрасль в Украине. Это главная проблема. Некому в Кабинете министров на запросы о цифровой экономике отвечать. Этой функции вообще ни у кого нет», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2017 года Верховная Рада приняла закон «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей», который предусматривает создание равных условий деятельности для всех участников рынка телекоммуникаций и устанавливает прозрачные и справедливые расценки за доступ к инфраструктуре.