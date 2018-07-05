В Федерации бокса Киева призвали правоохранителей найти заказчиков покушения на вице-президента федерации Лищенко (фото, видео)

Лищенко надеется на профессиональное расследование преступления, во время которого погиб его водитель.

Киев. 5 июля. УНИАН. Президент Федерации бокса Киева Кирилл Шевченко призвал правоохранительные органы найти заказчиков покушения на вице-президента федерации Александра Лищенко, которое произошло под Киевом в ночь с 3 на 4 июня.

Об этом Шевченко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

"Я бы хотел обратиться к правоохранительным органам, ко всем службам, чтобы они серьезнее включились в процесс и нашли заказчиков и тех, кто это сделал. Я очень прошу и требую, чтобы они нашли этих людей, чтобы те ответили по закону", - заявил он.

При этом Александр Лищенко подчеркнул, что рассчитывает на профессиональное расследование этого преступления.

"Я надеюсь на работу профессионалов в данном расследовании. В происшествии, в котором погиб мой водитель, Максим Ковтуненко, должно быть профессиональное расследование, и я убежден, что только следствие и суд даст определение этому преступлению", - сказал он.

Также Лищенко заявил, что ему неизвестны мотивы заказчиков данного преступления.

В то же время вице-президент Федерации бокса Киева Владимир Микуленко подчеркнул, что федерация не имеет никакого отношения к криминалитету, а покушение не имеет ничего общего с темой спорта.

"Везде в информисточниках использовались определения "Киевская Федерация бокса", "криминальный авторитет" или "криминал". Мы Александра Васильевича знаем, прежде всего, как депутата Киевского городского совета, как кандидата в депутаты Верховной Рады. Как человека, который внес огромный вклад в развитие нашего спорта – и в городе Киеве, и в других городах и областях", - заявил он.

"Федерация бокса города Киева и криминалитет, и это покушение, которое произошло на Александра Васильевича, оно ничего общего не имеет со спортом", - добавил Микуленко.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 3 на 4 июня в селе Гореничи под Киевом расстреляли Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева Александр Лищенко. В результате инцидента погиб водитель - 23-летний Максим Ковтуненко.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/80690