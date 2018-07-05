Гражданские активисты просят Генпрокуратуру открыть уголовное дело по факту злоупотреблений при строительстве жилья для украинских военнослужащих (видео)

По словам активистов, Главное квартирно-эксплутационное управление Вооруженных сил Украины, которое ответственно за обеспечение жильем военнослужащих, часть средств направляет не по назначению.

Киев. 5 июля. УНИАН. Представители Общественного совета при Министерстве обороны Украины просят Генеральную прокуратуру открыть уголовное дело в связи с обнародованными Счетной палатой фактами злоупотребления при строительстве квартир для украинских военнослужащих.

С таким обращением на пресс-конференции в агентстве УНИАН выступили председатель комитета обеспечения военнослужащих жильем Общественного совета при Министерстве обороны Украины Евгений Пинчук и председатель Общественного совета при Минобороны Петр Гаращук.

«Недавним отчетом Счетной палаты подтверждено, что за два последних года вместо 2,5 тыс. квартир удалось прикупить порядка 1 тыс. квартир для военнослужащих. Деньги же, которые выделялись на это дело, практически половина, как констатирует Счетная палата, использованы неэффективно. Они подтверждают наши доводы как общественного контроля. Только мы говорим об этом, не о том, что деньги используют неэффективно, а говорим, что это способ хищения. По нашим подсчетам, как общественного контроля, за три года можно было построить порядка 5,5-6 тыс. квартир, получилось построить 1,5 тыс.», - заявил Пинчук.

По его словам, Главное квартирно-эксплутационное управление (ГлавКЭУ) Вооруженных сил Украины, которое отвечает за обеспечение жильем военнослужащих, часть средств направляет не по назначению.

«Для ГлавКЭУ получение и обеспечение жильем военнослужащих – это побочный эффект, для них самое главное – переработать деньги таким образом, чтобы они смотрелись как неэффективно использованные, но если там порыться, их на самом деле там уже нет», - сказал Пинчук.

«Вообще эта тема обеспечения жилья военнослужащих существует для того, чтобы граждане Украины соглашались с тем, что нужно выделять туда деньги. ГлавКЭУ - это инструмент правильного перенаправления денег, пытаясь прикрыть это всякого рода отчетами, как будто ничего не случилось», - добавил он в комментарии УНИАН.

Председатель Общественного совета при Минобороны Гаращук на пресс-конференции подчеркнул, что в Украине наибольшее в мире количество безквартирных военнослужащих и попросил о вмешательстве Генпрокуратуры.

«Дело в том, что Украина является чемпионом мира среди безквартирных военнослужащих. 47,1 тыс. военнослужащих ждут жилье в воюющей стране. И эта цифра фактически не уменьшается. Информация, которая сегодня представлена, должна быть подтверждена прежде всего Генеральной прокуратурой, САП, НАБУ. Господин генеральный прокурор, пожалуйста, согласно приведенной в СМИ информации, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, вы должны открыть уголовное дело и довести его до конца», - сказал Гаращук.

Как сообщал УНИАН, аудиторы Счетной палаты выявили факты злоупотреблений на 600 миллионов гривен при строительстве жилья для военных. Это почти половина средств, которые были предусмотрены бюджетной программой строительства жилья для военных в 2016-2017 годах.

По последним данным Минобороны, по состоянию на начало 2018 года, в очереди на получение квартир находится 46,3 тысяч семей военнослужащих. Из них почти 7000 семей ждет жилье уже более 20 лет. За последние 7 лет за государственные средства военные получили 4518 квартир.