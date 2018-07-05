15 июля на автодроме "Чайка" состоится первый Петропавловский полумарафон, на который уже зарегистрировалось более 500 участников (видео)

Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие около 1 тысячи человек.

Киев. 5 июля. УНИАН. 15 июля на автодроме "Чайка" в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области состоится первый Петропавловский полумарафон, на который уже зарегистрировались более 500 участников.

Об этом организатор и президент бегового клуба Sport club «Scientist» («Ученый») Андрей Блануца сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

"Уже на все дистанции на сегодняшний день более 500 участников зарегистрировались. Наша цель была - собрать на первый раз тысячу участников. Но, как показывает динамика, у нас каждый день регистрируются более 50 участников. У нас осталось 9 дней до 15 числа. Умножим на 50-60 участников - и вот эта тысяча будет", - заявил он.

По словам Блануца, кроме основной дистанции длиной 21 км, предусмотрено также участие в забегах участников разных возрастных групп на 10 км, 4,5 км и 4,5 км (скандинавская ходьба), 2 км (благотворительный Eco Challenge Run), 2 км (юниоры).

Также организатор сообщил, что спортсменам будет предоставлен один из лучших в Украине "стартовых пакетов".

"Каждый на финише получит хорошую дизайнерскую медаль финишера. Первые 200 зарегистрировавшихся на полумарафонскую дистанцию, получат по беговой кепке", - сказал Блануца.

«Дополнительные опции - за символическую цену мы предлагаем беговую футболку, беговую кепку. У нас будут брендированные браслеты, официальный магнит пробега, хорошо обустроенный стартовый городок», - добавил он.

По словам организатора, на финише каждый участник забега получит банан, яблоко и воду.

Блануца отметил, что организованное сельсоветом Петропавловской Борщаговки и беговым клубом "Ученый" при поддержке благотворительного фонда Владимира Продивуса легкоатлетическое мероприятие придаст беговому движению в Украине новый стимул для развития.

"Мы впервые проводим такой полумарафон, который даст развитие беговому движению в Украине. Оно в последние годы развивается, динамично развивается. Но наш полумарафон даст новый стимул и развитие", - сказал он.

Организатор уточнил, что особенностью этого полумарафона является его проведение не в областном центре, как обычно в Украине.

В то же время меценат Владимир Продивус подчеркнул, что популяризация всех видов спорта и массовой физкультуры должна быть на первом месте.

"Мы - за массовую физкультуру. Мы за то, чтобы вся нация была здоровой", - подчеркнул он.

"Статистика сегодня говорит о том, что детский алкоголизм в Украине - на первом месте в Европе. Мы говорим о том, что это уже трагедия. Поэтому нам нужно все сделать для того, чтобы все-таки популяризация всех видов спорта, массовой физкультуры была на первом месте", - добавил Продивус.

Вместе с тем, представитель фонда мецената Алексей Кириленко сообщил, что после проведения этого полумарафона в течение года планируется еще три забега.

"Потом, осенью, будет второй марафон. Этот уже, мы надеемся, будет иметь статус "бронзового" марафона. Потом - "серебряный" и "золотой" - примерно через год", - отметил он.

Первый Петропавловский полумарафон состоится 15 июля на автодроме «Чайка». Целью проведения полумарафона является популяризация здорового образа жизни, содействие развитию физической культуры и спорта, привлечения широких масс населения к формированию высокого уровня оздоровительной физкультуры и спорта. Полумарафон организуется в сотрудничестве бегового клуба Sport club «Scientist» и мецената и благотворителя, президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса. Событие приурочено ко Дню Петра и Павла, а также к 100-летию написания Пьером де Кубертеном оды «О, спорт, ты - мир».