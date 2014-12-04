Перемены в России могут произойти спонтанно, и их последствия никто не может предугадать – Каспаров

Киев. 4 декабря. УНИАН. Перемены в России могут произойти спонтанно, и их последствия никто не может предугадать.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил 13-й чемпион мира по шахматам, один из наиболее последовательных противников путинского режима Гарри Каспаров, который впервые после Революции Достоинства приехал в Украину.

«Повестка Путина достаточно проста и примитивна – ему надо удержаться у власти. Задача диктатора… Но диктатор всегда нуждается в некотором мифологическом оформлении своих полномочий… На фоне падающей экономики, на фоне нарастающего социально-экономического кризиса единственной игровой картой для Путина является внешняя агрессия, и ухудшение социально-экономической ситуации в России будет неизбежно приводить к ужесточению этой внешнеполитической доктрины путинской, ровно потому что иначе не остается никакой аргументации для его пребывания в Кремле на бесконечно долгий срок… Совершенно ясно, что Путину из Кремля дороги нет. Один прогноз, я думаю, можно сделать с уверенностью – Путин умрет в Кремле (при власти), вопрос остается - когда», - сказал Каспаров, при этом добавив, что нельзя исключать непредвиденных сценариев.

По его мнению, скорее всего, перемены в Росси будут непредсказуемыми, «скорее всего, это будет очень спонтанно, и последствия никто предугадать не может».

«Поскольку жизнь на месте не стоит, а выборы перестали быть в России инструментом смены власти, скорее всего, сценарий смены власти будет стихийным. Из исторического опыта можем предположить, что это будет своего рода комбинация массовых волнений и какого-то внутреннего переворота», - считает Каспаров.

Также он выразил мнение, что в России сегодня нет полноценной оппозиции, потому что оппозиция должна принимать участие в политических процессах.

Кроме того, Каспаров высказал убеждение, что санкции западных стран против России, введенные в ответ на аннексию РФ Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе, должны также касаться и простых россиян, которые должны понимать свою меру ответственности.

«Я принципиально не согласен с теми представителями российской оппозиции, которые говорят, что санкции не должны касаться простых россиян. Должны касаться. Это вопрос ответственности. Потому что иначе мы перейдем в тот же цикл. В 91-м году не было суда над КПСС, не было запрещено КГБ, как преступная организация, и поэтому через девять лет гэбэшник пришел к власти. Люди должны понимать свою меру ответственности, иначе будут ходить по замкнутому кругу», - сказал Каспаров, добавив, что на сегодняшний день Россия не вышла из этого замкнутого круга.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/53066/