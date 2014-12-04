Эксперт заявляет, что Украина получила шанс создать новую армию

Киев. 4 декабря. УНИАН. Руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявляет, что Украина в условиях агрессии России получила шанс создать новую армию.

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Как остановить агрессию Путина».

«Мы сегодня получили шанс создать новую армию, и мы хотим, чтобы в 2015 году военно-политическое руководство Украины начало создавать армию нового типа, профессиональную армию», - сказал он.

По словам Бадрака, Центр исследований армии, конверсии и разоружения в 2002 году определил адекватную и целесообразную численность армии в 120 тыс. военнослужащих.

«Эта армия должна опираться на современные системы вооружения, это должно начаться с 2015 года, то есть немедленно», - сказал он.

Бадрак напомнил, что президент Украины Петр Порошенко пообещал, что в следующие три года на перевооружение армии будет выделено 40 млрд грн.

«Мы считаем, что мы должны увидеть по меньшей мере 1 млрд 300 млн. на новое оружие в 2015 году», - сказал Бадрак.

Он убежден, что, кроме профессиональной армии, факторами сдерживания агрессора должны стать подразделения спецназначения и ракетные войска.

«Если финансирование будет адекватным, если в течение пяти лет это будет на уровне 700 млн дол., то Украина в течение пяти лет создаст такой адекватный оборонный потенциал, который позволит сделать невозможной агрессию как со стороны России, так и любого потенциального агрессора», - считает Бадрак.

В то же время он отметил, что Украина собственными силами не может обеспечить все необходимые потребности, и поэтому есть определенное требование к новой власти начать реальное военно-техническое сотрудничество с другими странами, «перестать быть попрошайкой у западных стран, а выступить партнером». По мнению Бадрака, для этого Украина имеет интеллектуальный и технологический потенциал.

Кроме того, Бадрак считает, что для обеспечения адекватного уровня выполнения государственного оборонного заказа нужно создать специальную вертикальную структуру.

«Это должна быть структура, во главе которой будет вице-премьер-министр Украины и которой будут подчинены все вопросы: импорт иностранных технологий или оружия, вопросы очередности создания оружия для украинских сил обороны», - сказал Бадрак.

По его словам, в ведении этой структуры должен быть также вопрос подготовки предприятий.

«Государственные предприятия, по большому счету, сегодня почти не готовы к игре по западным правилам, я имею в виду акционирование, реструктуризацию, приватизацию», - сказал он.