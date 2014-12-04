Депутаты «Самопомочи» просят Генпрокуратуру проверить законность передачи Киевсоветом активов общины Киева стоимостью около 200 млн долл.

Киев. 4 декабря. УНИАН. Столичные депутаты «Объединения «Самопомич» совместно с народными депутатами одноименной парламентской фракции просят Генеральную прокуратуру и прокуратуру города Киева проверить законность передачи Киевсоветом в пользу государства активов общины Киева общей стоимостью около 200 млн долл.

Соответствующее обращение в ходе пресс-конференции в УНИАН подписали председатель фракции «Объединение «Самопомич» в Киевсовете Сергей Гусовский и народный депутат Украины от «Объединения «Самопомич» Алена Бабак.

Как пояснил причину обращения Гусовский, до октября 2010 года община Киева владела коммунальным предприятием, которое называлось «Генеральная дирекция Киевской городской государственной администрации по обслуживанию иностранных представительств» (ГДИП). Однако в октябре 2010 года Киевсовет принял решение о передаче целостного имущественного комплекса в государственную собственность.

«Де-факто депутаты Киевсовета дали согласие на потерю киевлянами своего имущества. Если говорить о стоимости имущества, которое было утрачено, то остаточная стоимость оценивается в 232 млн грн. Но это остаточная стоимость, которую подсчитала бухгалтерия Киевсовета и КГГА. Но рыночная стоимость совсем другая. На мое персональное обращение в одну из зарубежных брокерских компаний, цифра, которую мне дали в результате анализа, приближается к 200 млн долл. США», - отметил Гусовский.

По его словам, среди переданных государству активов жилые дома площадью 4,3 тыс. кв. м, квартиры площадью более чем 5 тыс. кв. м, нежилые дома площадью 39 тыс. кв. м, а также 99 га земельных участков. При этом Гусовский подчеркнул, что никакой компенсации Киеву за переданное на баланс государства имущество не предусматривалось. Более того, передача состоялась без каких-либо общественных обсуждений или слушаний.

В то же время, Бабак отметила, что помимо самого имущества, община Киева потеряла и доходы в городской бюджет, которые приносили данные активы. По ее данным, ежегодно активы приносили около 1 млн грн в бюджет, при том что реально при эффективном управлении могли приносить значительно большие суммы. Исходя из этого, депутат отметила, что решение Киевсовета о передаче данного имущества должно быть тщательно проверено.

«Сегодня нуждаются в проверке несколько вещей, связанных с этой передачей. В первую очередь необходимо проверить правомерность передачи самих объектов целостного имущественного комплекса. Само решение Киевсовета также нуждается в проверке, насколько оно соответствовало нормам законодательства. И третье, что требует проверки, и мы считаем – это ключевой вопрос нашего депутатского обращения в Генеральную прокуратуру, – это действия должностных лиц - членов комиссии, которая фактически готовила объекты к передаче. Их действия должны быть проверены на предмет соблюдения указанными должностными лицами требований законодательства Украины», - сказала Бабак.

По ее словам, в случае выявления противоправных действий при передаче данного имущества государству депутаты намерены добиваться возвращения его на баланс города Киева.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет передал целостный имущественный комплекс «Генеральная дирекция Киевского городского совета по обслуживанию иностранных представительств» из коммунальной в государственную собственность 14 октября 2010 года. За соответствующее решение проголосовал 81 из 107 присутствовавших в зале депутатов. Тогда сообщалось, что данное решение было принято во исполнение поручения Президента Украины, Кабинета Министров и было направлено на повышение эффективности функционирования системы размещения дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Киеве. Изначально комплекс был передан в сферу управления Министерства иностранных дел, а позднее – в Государственное управление делами.