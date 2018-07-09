Только 15 областей выполнили программы развития гражданского общества более чем на 50% от плана - опрос

Общая сумма финансирования составила более 321 млн грн, однако результаты проведенного мониторинга программ показали, что в них отражены лишь 53% всех задач Национальной стратегии содействия развитию гражданского общества на 2016-2020 годы.

Киев. 9 июля. УНИАН. Только 15 из 25 областей выполнили региональные программы содействия развитию гражданского общества больше, чем на 50% от запланированного.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители ВОО "Ассоциация содействия самоорганизации населения".

По словам участников пресс-конференции, общая сумма финансирования региональных программ составила более 321 млн грн, однако результаты анализа этих программ показали, что в них отражены лишь 53% всех задач Национальной стратегии, и только 15 из 25 областей выполнили эти региональные программы больше, чем на 50%.

Анализ региональных планов мероприятий 2017 года показал, что наибольшее отражение в этих планах нашли: создание благоприятных условий для формирования и развития ОГО (организаций гражданского общества), обеспечение эффективных процедур участия общественности в формировании и реализации государственной и региональной политики, стимулирование участия ОГО в социально экономическом развитии, создание благоприятных условий для межведомственного сотрудничества.

Кроме того, участники пресс-конференции рассказали, что в рамках мониторинга был проведен анализ специализированных подразделений по коммуникациям областных госадминистраций и Киевской городской госадминистрации. Анализ их структуры и штатного расписания показал, что из 554 работников непосредственное отношение к реализации стратегии имели только 122 штатные единицы, или 22% подразделений, задействованных в связях с общественностью. Из них только 21 штатная единица является вакантной. То есть на данный момент непосредственно вопросам реализации Нацстратегии в регионах занимается 101 человек, или 18,2% штатной численности работников специализированных подразделений.

Также участники пресс-конференции проанализировали работу совещательных органов по вопросам содействия развитию гражданского общества, которые были созданы указом президента с февраля 2016 года. По результатам этого анализа оказалось, что только в Житомирской и Черниговской областях координационные советы эффективны на 80%, а в Хмельницкой, Черкасской, Николаевской и Донецкой областях эффективность не превышает 40%. В Днепропетровской области координационный совет не создан вообще.

В ходе исследования эксперты ассоциации провели 154 интервью в 18 регионах Украины. Среди респондентов 47% - представители власти, 53% - общественности. Респонденты обратили внимание на следующие проблемы: формальность функционирования координационных советов; отсутствие проведения заседаний; слабая активность и заинтересованность членов координационных советов; незначительное влияние координационных советов на процессы в регионе.

В ходе пресс-конференции глава аналитического отдела Ассоциации Андрей Крупник отметил: "Если говорить об общих впечатлениях от результатов этого проекта, то можно сказать следующее: состояние реализации Национальной стратегии содействии развитию гражданского общества в регионах не в полной мере отвечает задачам государственной политики, и это мягко говоря. Мы увидели большое расхождение между регионами в отношении официальных лиц, в уровне подготовки профессиональных кадров, которые занимаются этими вопросами. Отношение некоторых чиновников - от полного равнодушия до очень большой заинтересованности и готовности к сотрудничеству».