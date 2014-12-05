Украина должна четко заявить, что система международных гарантий безопасности практически разрушена - эксперт

Киев. 5 декабря. УНИАН. Эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос считает, что Украина должна четко заявить, что система международного права и международных гарантий безопасности практически разрушена.

Об этом эксперт сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Уроки Будапештского меморандума для Украины”.

«Нужно попрощаться с химерами о внеблоковом статусе, нейтралитете. Никто нам ничего не будет гарантировать. В условиях агрессии России нужно четко и однозначно заявить о том, что РФ должна быть исключена из системы координат обеспечения безопасности Украины, во всяком случае - в ближайший перспективе», - отметил он.

По убеждению эксперта, Украина должна четко заявить, что система международного права и международных гарантий практически разрушена.

«В условиях, когда одна страна или группа стран считает, что соотношение сил весит больше, чем международное право, эта система не работает. Строить безопасность Украины только на бумаге невозможно, какие бы подписи не стояли на этих бумагах», - сказал он.

Белоколос отметил, что система Организации Объединенных Наций оказалась абсолютно беспомощной, когда один член Совета безопасности ООН осуществляет агрессию против другой страны.

«Не работает система ООН, как и ОБСЕ. Вся архитектура безопасности, созданная после Второй мировой войны, сегодня наклонилась и очень сильно», - добавил он.

Эксперт считает, что в условиях, когда против Украины осуществляется военная агрессия, и другие члены международного содружества не оказывают адекватной помощи, Украина имеет право на применение любых средств для сохранения территориальной целостности и сопротивления агрессору.

По убеждению Белоколоса, Украина должна заявить о том, что Киев пересматривает целесообразность своего участия в многосторонних режимах экспортного контроля, которые ей не помогают.

«Украина должна создать высокоточное оружие, которое не несет ядерный запас, но может нанести серьезный вред. Это не только ракеты, это комплекс мероприятий, который позволит, возможно, нам нанести такие убытки агрессору, что он не 10, а 110 раз подумает, даже тот агрессор, который владеет ядерным оружием, следует ли нападать на Украину», - сказал Белоколос.

«Сегодня самым большим гарантом безопасности Украины должны быть только ее Вооруженные силы, которые будут владеть таким арсеналом средств, которые могут самостоятельно или во взаимодействии с вооруженными силами стран-партнеров нанести серьезный удар любому агрессору», - добавил он.

Эксперт также считает невозможным возобновление ядерного статуса Украины.

«В некоторых кругах обсуждаются вопросы о возобновлении ядерного статуса Украины. Это будет стоить, по разным оценкам, от 10 до 50 млрд дол. В условиях, когда мы просим средства в МВФ, это выглядит смешно. Такие деньги нужно будет искать внутри, потому что нам никто не одолжит деньги на создание ядерного оружия», - сказал он.

Кроме того, по словам Белоколоса, Украине нужно будет выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась как неядерное государство.

Он также напомнил, что Украина отказалась от ядерных носителей и поэтому будет необходимо создавать ракетоносители или другие средства доставки этого ядерного оружия, а также полигон.

Справка УНИАН. Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум, согласно которому Россия, США и Великобритания согласились гарантировать ее суверенитет и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. На то время Украина имела третий по мощности арсенал ядерного оружия в мире.

Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.