Белая Церковь является достаточно кредитоспособным и инвестиционно привлекательным городом - IBI Rating Agency (видео)

Город получил кредитный рейтинг "uaBBB+" и рейтинг инвестиционной привлекательности "invA-".

Киев. 10 июля. УНИАН. Город Белая Церковь (Киевская область) получил результаты независимой оценки города от агентства IBI Rating Agency, где указано, что он является достаточно кредитоспособным и инвестиционно привлекательным.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор муниципального департамента IBI Rating Agency Дмитрий Задесенец.

Согласно проведенной оценке, город получил кредитный рейтинг "uaBBB+" и рейтинг инвестиционной привлекательности "invA-".

"Данный кредитный рейтинг (кредитный рейтинг "uaBBB+" - УНИАН) определяется по национальной рейтинговой шкале, которая утверждена Кабинетом министров, и он означает, что город является достаточно кредитоспособным, - заявил Задесенец. - Следующий рейтинг - рейтинг инвестиционной привлекательности, который мы оцениваем с точки зрения инвестиционной привлекательности, состояния управления, состояния предложения, контакта с инвесторами, инфраструктуры, экологии... Мы оценили, что данный рейтинг является высоким - "invA-". Это означает высокую инвестиционную привлекательность".

Он добавил, что кредитный рейтинг Белой Церкви такой же, как и у Тернополя, а инвестиционной привлекательности - на уровне Сум и Тернополя.

"Данный рейтинг - шаг вперед для нашего города. Мы постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата в Белой Церкви. В 2016 году городским советом была принята "Стратегия инвестиционного развития Белой Церкви", где главным приоритетом стало развитие бизнеса, развитие, в частности, малого и среднего бизнеса", - заявил мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Мэр добавил, что совсем недавно в Белой Церкви было открыто два новых, современных завода.

"Приглашаем инвесторов в наш город. Мы открыты и готовы к сотрудничество" - заявил мер.

Также IBI Rating Agency сообщило, что такие рейтинги имеют примерно 20 городов Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2020 года создать Международный аэропорт "Белая Церковь" с мультимодальной инфраструктурой для грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также обеспечить развитие современного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Справка УНИАН. Белая Церковь - город в Украине, значительный экономический, культурный и образовательный центр Киевской области, расположен в 80 км к югу от Киева на реке Рось. Крупнейший город Киевской области по населению - 209,176 тыс. человек (по состоянию на 1 января). В городе на данный момент работает более 50 крупных предприятий разных отраслей.