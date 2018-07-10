Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте без аудита доходов всего транспорта Киева является необоснованным – депутаты

Просчитать экономически обоснованный тариф на проезд поможет введение единого электронного билета.

Киев. 10 июля. УНИАН. Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте является необоснованным без проведения прозрачного аудита доходов коммунального транспорта и частных перевозчиков, а также введения единого электронного билета.

Об этом заявили народные депутаты Украины, члены партии ВО «Свобода» Юрий Левченко и Андрей Ильенко на пресс-конференции в УНИАН, в которой также приняли участие эксперты.

«По сути, поднятие цен будет в два раза. Это якобы мотивируется тем, что общественный транспорт находится в плохом состоянии и должны быть дополнительные поступления для обеспечения его развития и рентабельности. Все эти обоснования абсурдны… потому что нет реального учета доходов. Как можно посчитать обоснованный тариф, если ты не знаешь, сколько собираешь дохода с конкретного маршрута? А на сегодня киевская власть этого не знает, потому что огромное количество доходов, особенно в маршрутном транспорте, проходит вне учета, наличными, и потом в виде коррупционных потоков оседает в карманах чиновников Киевской городской госадминистрации», - сказал Левченко.

Он добавил, что, например, большое количество доходов от рекламы в КП «Киевский метрополитен» также не учитывается, из-за чего обоснованный тариф просчитать невозможно.

Левченко подчеркнул, что выходом из ситуации является введение единого электронного билета, о котором столичная власть говорит уже не первый год.

«Пока не будет утверждён единый электронный билет на все виды общественного транспорта в городе Киев, который позволил бы должным образом учитывать доходы, до этого момента не может идти речи ни о каком повышении тарифов, потому что любое такое повышение берется с потолка», - сказал он.

Левченко отметил, что спорной является и логика об обязательной рентабельности общественного транспорта. Опыт развитых стран за последние 10-15 лет показывает, что все больше крупных городов переходят на дотационный коммунальный транспорт.

«Логика о том, что коммунальный транспорт обязательно должен быть прибыльным или выходить в ноль, направлена исключительно на самообогащение действующего руководства города Киев», - подчеркнул он.

Как заявил присутствующий на пресс-конференции народный депутат, член партии ВО «Свобода» Андрей Ильенко, необходимо провести независимый публичный аудит транспортной системы города Киева.

«Мы предлагаем план, который предусматривает системный аудит всей транспортной системы Киева – огромного мегаполиса, который в принципе никогда не проводился», - сказал Ильенко. По его словам, это обеспечит вложение доходов в развитие коммунального транспорта, а не уход денег «к прокладкам, которые эти деньги выводят».

По словам других участников пресс-конференции, вместо поднятия тарифа на проезд в общественном транспорте, дабы дополнительно пополнить столичную казну, можно было бы утвердить повышение тарифов на парковку, которые не меняли с 2011 года. Кроме того, сэкономить бюджетные деньги позволило бы утверждение альтернативного проекта транспортной развязки на Шулявке.

«Полная стоимость развязки, я думаю, может вырасти до 1,2 млрд грн. Это отличается от стоимости альтернативной трехуровневой развязки приблизительно в полтора раза, не в пользу утвержденного «четырехлистника», - подчеркнул архитектор, специалист по транспортному планированию, автор проекта трехуровневой развязки Виктор Петрук.

Участники пресс-конференции также объявили о проведении у стен Киевской городской госадминистрации акции протеста в связи с необоснованным решением о поднятии цен на проезд 12 июля с 9.30 до 10 часов утра, к которой могут присоединиться все желающие жители столицы.

Как сообщал УНИАН, власти Киеве планирует с 14 июля повысить стоимость поездки в общественном транспорте, как в наземном, так и в метрополитене, в 2 раза - до 8 грн.

17 января Верховная Рада приняла закон, позволяющий органам местного самоуправления внедрять автоматизированные системы оплаты проезда, в том числе электронный билет, в городском и пригородном пассажирском транспорте. Ожидается, что электронная система оплаты проезда повысит доходность государственного транспорта и, как результат, будет способствовать сокращению потребности в бюджетном финансировании.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, поступления в местные бюджеты от пассажирских перевозок коммунальным транспортом вырастут на 40-50% после введения единого электронного билета.