Украинские мигранты должны приобщиться к трансформации Украины - соучредитель Global Ukrainians Forum (відео)

Для этого в Украине планируют создать новую общественно-политическую платформу.

Киев. 10 июля. УНИАН. Украинские мигранты должны приобщиться к трансформации Украины.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН инициатор и соучредитель Global Ukrainians Forum Виолетта Москалу, об этом, в частности, шла речь во время VI Форума Global Ukrainians, который состоялся 6 июля в Киевской школе экономики.

По ее словам, на нынешнем форуме отчитались за предыдущие годы его работы. «Также шла речь о том, что определенные наши конституционные избирательные права не обеспечиваются государством и не уважаются. Говорили о том, что дважды нам приходилось отбиваться, чтобы у нас не забрали украинский паспорт - в 2017 и 2018 годах были попытки провести такой законопроект... Нет пока ни одной политической партии, представляющей интересы украинцев за рубежом», - сказала Москалу.

«Третий момент, который был обсужден, - дискриминация с точки зрения работы на государственной службе. Также было принято решение, что движение «глобальных» украинцев остается глобальным сетевым движением, а я следующие несколько лет буду больше фокусироваться на работе для создания команды, чтобы разработать национальную стратегию реинтеграции украинских мигрантов в политическую и государственно работу в Украине и создать все условия, чтобы эта программа стала реальностью», - добавила она.

По мнению Москалу, «глобальные» украинцы могут помочь обеспечить экономический прорыв Украины. «Мы будем собирать инициативную группу и создавать команду. Если нужно будет идти в реальную политическую плоскость, то будет команда, будет стратегия, и, соответственно, постараемся принести больше прогрессивного. Потому у меня впечатление, что старая гвардия делает всё, что может, и не более - то есть, прорыва не будет», - добавила она.

Москалу также анонсировала создание новой общественно-политической платформы «Моя Украина» с целью разработки стратегий и программ трансформации Украины и реинтеграции украинских мигрантов, а также участия в следующих выборах.

В свою очередь координатор сети Global Ukrainians Екатерина Литвинчова рассказала о планах по проведению форума. «Наши ежегодные форумы, которые проходят в Киеве, планируется организовывать и в дальнейшем, для того чтобы сообщество единомышленников могло получать поддержку друг друга, консультироваться друг с другом, масштабировать свои инициативы, развивать их совместно и придумывать новые идеи, продуцировать новые тренды. Также мы планируем ездить друг к другу в гости. То есть наш форум планируется проводить и в других странах мира, для того чтобы члены сети могли знакомиться локально с ситуацией в странах и обогащать опыт. Так же хотелось бы обеспечивать площадки для узких дискуссий», - сказала она.

Директор Фонда семьи Богдана Гаврилишина Елена Бекренёва подтвердила готовность организации поддерживать сотрудничество с Global Ukrainians и в дальнейшем.

«Мы понимаем, что для того, чтобы Украина изменилась, действительно, нужно трансформировать многие отрасли и сферы, нужно привлекать новых людей, новый опыт. И в этом я вижу лично опыт «глобальных» украинцев, потому что они уже имеют и знания, имеют понимание, как развиваются успешные европейские страны, многие из них являются успешными уже в этой зарубежной жизни, ведь чувствуют свою принадлежность и определенную ответственность перед Украиной, поэтому они могут делиться этим опытом и помогать тем, кто является активным здесь, в Украине, развивать нашу страну. Я от имени Фонда подтверждаю готовность поддерживать и сотрудничать с «глобальными» украинцами», - добавила она.